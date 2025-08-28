Pelplin – „mały Watykan”. Miasto z bogatą historią

Pelplin to niewielkie miasto położone w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim. Choć liczy zaledwie kilkanaście tysięcy mieszkańców, zyskało przydomek „małego Watykanu”. Określenie to nie jest przypadkowe – Pelplin od wieków kojarzony jest z duchowością, bogatym dziedzictwem kulturowym oraz wyjątkową architekturą sakralną.Najważniejszym zabytkiem miasta jest gotycka Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uznawana za jedną z największych świątyń ceglanych w Polsce. Świątynia ta stanowiła centrum życia cystersów, którzy przybyli do Pelplina w XIII wieku. Do dziś zachwyca monumentalnością, bogato zdobionymi ołtarzami i unikatowymi stallami.

To właśnie cystersi mieli ogromny wpływ na rozwój miasta. Dzięki nim Pelplin stał się nie tylko ośrodkiem religijnym, ale również miejscem kształcenia i rozwoju kultury.

Skarby Pelplina

Na szczególną uwagę zasługuje Biblioteka Diecezjalna, w której znajduje się jeden z najcenniejszych rękopisów świata – egzemplarz Biblii Gutenberga z XV wieku. To jeden z zaledwie kilkudziesięciu zachowanych egzemplarzy tej przełomowej księgi.

Miasto oferuje także Muzeum Diecezjalne, w którym można zobaczyć zbiory sztuki sakralnej oraz cenne starodruki. Każdego roku w Pelplinie odbywa się Jarmark Cysterski, przyciągający turystów i pielgrzymów z całej Polski.

Choć Pelplin jest miastem o silnych tradycjach religijnych, nie brakuje w nim nowoczesnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych. Miasto organizuje wydarzenia muzyczne, konferencje naukowe i warsztaty, które nawiązują do historii regionu, a jednocześnie otwierają go na współczesność.

Dlaczego „mały Watykan”?

Przydomek Pelplina wiąże się przede wszystkim z imponującą katedrą i wyjątkową rolą, jaką miasto odegrało w historii Kościoła katolickiego na Pomorzu. To miejsce, gdzie sacrum przenika się z historią, a tradycja harmonijnie łączy się z nowoczesnością. Dla wielu turystów i pielgrzymów Pelplin jest miejscem, które w mikroskali przypomina Rzym – stolicę chrześcijaństwa.