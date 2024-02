Jutro wielki protest rolników. Sprawdź, które drogi będą zablokowane!

Rolnicy ponownie na drogach!

Rolnicy na drogi wyjechali już 24 stycznia 2024 roku. W piątek, 9 lutego 2024 roku, kolejny raz zablokują ulicę. Lista ich postulatów jest bardzo długa, ale dwa główne dotyczą sprzeciwieniu się wprowadzania tzw. zielonego ładu i napływowi towarów z zagranicy, a także uregulowania kwestii importu produktów do krajów UE.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" ogłosił 30-dniowy strajk generalny na terenie całego kraju. Protest ma rozpocząć się w piątek 9 lutego o godzinie 10.00 blokadą wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą wraz z blokadami dróg i autostrad w poszczególnych województwach. Na ten moment blokady zapowiedziane zostały w niemal 200 punktach w Polsce. Tych może jednak przybywać.

Dlaczego rolnicy protestują w Polsce?

Polscy rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Środowa akcja ma formułę "przejazdową". Traktory i inne wolno przemieszczające się maszyny, a nawet piesi przechodzący przez pasy, mają zablokować setki dróg.

Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny

- tłumaczy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Policjanci ostrzegają kierowców

Policjanci tego dnia będą pracowali nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników protestu oraz mieszkańców. Ponadto z uwagi na zapowiedziane przez protestujących blokady dróg, mundurowi wyznaczą objazdy oraz dbać będą o poprawienie komfortu kierowców i podróżnych. Mundurowi apelują do wszystkich o większą cierpliwość i opanowanie oraz jeśli to możliwe, zmianę ewentualnych planów i gdy nie ma konieczności, o nie wyjeżdżanie na drogi, na których odbywać się mają protesty.

Policjanci z Pomorza apelują do kierowców i podróżnych o to by się do nich odpowiednio przygotowali. Zachęcają do monitorowania komunikatów policyjnych oraz lokalnych mediów, aby być na bieżąco z sytuacją. Ponadto do szukania alternatywnych tras oraz unikanie podróży, gdy nie jest to konieczne.

Możliwy przebieg protestu i ewentualnych utrudnień na drogach, na terenie województwa pomorskiego.

Powiat kwidzyński : DW 522, DW 521 Prabuty, przejazd od ronda do ronda, oraz przejazd ulicami Kwidzyna

Powiat tczewski: DK 91 - przejazd z Gniewa do Tczewa. Trasa obejmie rondo w Czarlinie, a następnie ulice 30-go Stycznia, Jana Kusocińskiego, Bałdowską,

Wojska Polskiego i Aleję Solidarności. Przewiduje się, że strajk będzie miał miejsce między godziną 12 a 17.

Powiat kościerski: Nowa Karczma DW 221, Dziemiany DW 235, Sarnowy DW 214.

Powiat kartuski: DW 224 Egiertowo, Somonino, Kiełpino, Kartuzy. DK 7, DW 211, DK 20 Borkowo, Żukowo, Glincz, Babi Dół, Egiertowo.

Powiat bytowski: DK 20 Mądrzechowo-Bytów.

Powiat starogardzki: DK 22 Starogard Gdański-Czarlin, ulicą Unii Europejskiej do ronda Grubby dalej DK 22-Czarlin oraz powrót w kierunku Starogardu Gdańskiego

Sprawdź, gdzie rolnicy wyjdą na ulice:

i Autor: Ogólnopolski Protest Rolników