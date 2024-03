TRAGEDIA

Karambol na Obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku. Kierowca zasnął za kółkiem?! Szokujące ustalenia

Do karambolu na Obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku (woj. pomorskie) doszło o poranku we wtorek 12 marca. Zderzyło się pięć samochodów: dwie ciężarówki, dwa samochody dostawcze, w tym jeden należący do znanej firmy kurierskiej, oraz osobówka. Dwie osoby trafiły do szpitala. Co było przyczyną koszmarnego wypadku w na obwodnicy? Wstępne ustalenia policji szokują.