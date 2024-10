Karambol na S7

Mateusz M. przemówił! Prosi rodziny ofiar o wybaczenie. Jego żona mówi, że sami pochowali dziecko

Mateusz M. udzielił pierwszego wywiadu od czasu karambolu na S7 w Borkowie pod Gdańskiem. 37-latek podejrzany o spowodowanie katastrofy powiedział, że prosi o wybaczenie rodziny ofiar i przeprasza za to, co się stało. Mężczyzna twierdzi, że nie wie, co się stało feralnego wieczoru. Głos zabrała również jego żona, która powiedziała, że sami z mężem pochowali wcześniej dziecko.