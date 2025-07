16-letnia Karina wyszła do znajomych i ślad po niej zaginął. Tajemniczy sms do rodziny

Zaginęła 16-letnia Karina Babińska z Gdańska

W poniedziałek (21 lipca) policjanci z komisariatu we Wrzeszczu przyjęli zawiadomienie o samowolnym oddaleniu się z domu 16-letniej Kariny Babińskiej z Gdańska. Dziewczyna wyszła do znajomych w niedzielę (20 lipca) około godz. 18 i do tej pory nie wróciła. Ostatni kontakt z rodziną miała kilka godzin po wyjściu z domu, gdy wysłała sms-a.

Rysopis zaginionej nastolatki. Znaki szczególne i ubiór

Jak wygląda zaginiona Karina Babińska? Dziewczyna ma 16 lat, mierzy 171 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie blond włosy i niebieskie oczy. Znaki charakterystyczne to kolczyki w uszach oraz tatuaże – dwie maski na lewym ramieniu (jedna radosna, druga smutna). Ponadto na żebrach 16-latka ma wytatuowane trzy motyle, a – jak informuje policja - na kostce lewej nogi napis 17.09.1987 oraz M serce M. Gdy nastolatka wychodziła do znajomych, ubrana była w białą sukienkę, cienką dżinsową kurtkę w czarnym kolorze i czarne, sportowe buty marki Nike.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policja prosi o pomoc wszystkie osoby, które widziały 16-latkę lub mają informację na temat miejsca jej pobytu, o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji III w Gdańsku przy ul. Białej 1a, pod numerem telefonu 47 741 15 22 lub pod numerem alarmowym 112.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

