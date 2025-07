Kaszëbskô Darga łączy Pomorze. Tablice na drodze S6 odsłonięte

Światowy Zjazd Kaszubów odbył się w Szemudzie 5 lipca. Wcześniej odbyło się uroczyste odsłonięcie pierwszej brązowej tablicy z nazwą „Trasa Kaszubska – Kaszëbskô Darga”

Z językiem kaszubskim po drodze

Trasa Kaszubska biegnie przez tereny historycznie i w części współcześnie zamieszkiwane przez Kaszubów, stanowiąc jeden z głównych szlaków komunikacyjnych północnej Polski. Docelowo połączy porty w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji około 220 km drogi ekspresowej S6 – od Goleniowa do Koszalina oraz od Bożepola Wielkiego do Rusocina. W budowie pozostaje około 125 km trasy, w tym ponad 70 kilometrów w województwie pomorskim.

Europejskie i historyczne znaczenie

Trasa Kaszubska jest częścią europejskiego korytarza transportowego Via Hanseatica, łączącego miasta południowego Bałtyku od niemieckiej Lubeką po Rygę na Łotwie. Ta część europejskiej historii przypomina o dawnych szlakach handlowych i współpracy międzynarodowej, które budowały wzajemne relacje. Pomorze to kolebka i ojczysta ziemia Kaszubów . To miejsce, które od wieków łączy ludzi i kultury, budząc dumę mieszkańców i zainteresowanie odwiedzających. Obecność w herbach samorządów symboli takich jak gryfy, przypomina o dziedzictwie regionu, a lokalne inicjatywy edukacyjne i kulturalne, m.in. nauczanie języka kaszubskiego w szkołach czy działalność organizacji społecznych, wzmacniają poczucie tożsamości i wspólnoty.

Perspektywy na przyszłość

Dzięki takim inicjatywom, jak nadanie oficjalnej nazwy oraz promowanie języka i kultury kaszubskiej, region umacnia swoją tożsamość i otwiera się na nowe możliwości rozwoju. Trasa Kaszubska to nie tylko ważny szlak komunikacyjny, ale także symbol dziedzictwa i otwartości na tradycję oraz współczesność.

Źródło: Pomorskie.eu