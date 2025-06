Kaszubi przejmują miasto. Ruszyły czwarte Gdańskie Dni Kaszubskie

Róża Perszon 14:57

Można powiedzieć, że to już tradycja. Co roku w czerwcu Kaszubi na kilka dni symbolicznie przejmują Gdańsk we władanie i organizują wydarzenia kulturalne i rozrywkowe przybliżające kaszubski język, zwyczaje, kuchnię i muzykę. W tym roku Gdańskie Dni Kaszubskie potrwają od 16 do 26 czerwca. Początek już w poniedziałek o godz. 11.00. Wtedy na Górze Gradowej załopocze kaszubska, czarno-złota flaga. A później moc wydarzeń, wiele atrakcji i okazji do dobrej zabawy.

i Autor: Piotr Wittman/www.gdansk.pl, Archiwum prywatne