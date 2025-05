Mecz Gryf Słupsk - Elana Toruń. Wynik

Spotkanie, które rozegrano w ramach 29. kolejcki piłkarskiej Betclic 3. Ligi zakończyło się remisem 2:2. Mecz odbył się w Słupsku, a faworytem spotkania byli piłkarze z Torunia. Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale nie byli w stanie dowieźć zwycięstwa. Gola na wage punktu zdobył w 84. minucie Wiktor Ciechański. Niespodziewanie dla wielu, o tym spotkaniu mówi się w całej Polsce. Niestety, bynajmniej na pierwszy plan nie wysunęły się sprawy sportowe.

Incydent kibolski w Słupsku. Mecz Gryf - Elana zszedł na plan dalszy

Sam mecz nie zdobył takiego rozgłosu w mediach, jak to, co działo się na trybunach (a później także na murawie). W trakcie przerwy na murawę wtargnęło kilkudziesięciu pseudokibiców gospodarzy. Wynik zamieszek, które zostały przez nich wywołane, to dwóch rannych funkcjonariuszy i zdemolowany sektor.

Zaczęli demolować sektor i atakować policjantów, rzucając w nich kamieniami i innymi przedmiotami

- powiedział Jakub Bagiński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, w rozmowie z reporterką radia Eska Trójmiasto - Dominiką Bakurą.

W wyniku ataku dwóch funkcjonariuszy zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch agresorów, którzy odpowiedzą za zniszczenie mienia

- dodał policjant.

Bagiński poinformował również, że "mundurowi prowadzą również postępowania w kierunku uszkodzenia ciała i naruszenia nietykalności policjantów, a zgromadzony materiał wideo w dalszym ciągu jest analizowany".

Do sądu trafią też wnioski o ukaranie za wtargnięcie na boisko oraz naruszenie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.