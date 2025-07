Kiedy matura poprawkowa 2025? 15 lipca mija czas na dopełnienie formalności

Spis treści

Matura 2025 już za nami

Matura 2025 odbyła się w maju, a 8 lipca maturzyści poznali już wyniki ze swoich egzaminów. Napisanie kilku testów, które tak naprawdę podsumowują wszystkie lata nauki w szkołach, nie było łatwym zadaniem. Od wielu osób wymagało to ogromnego poświęcenia, więc każdy liczył na to, że końcowy wynik będzie zadowalający i pozwoli złożyć dokumenty na wymarzony kierunek studiów. Niestety - jak co roku - jest grono osób, które nie zdało egzaminów i nie jest zadowolonych z otrzymanych punktów. Ci maturzyści mogą więc spróbować swoich sił drugi raz na maturze poprawkowej.

Matura poprawkowa 2025

Matura poprawkowa to dodatkowy termin egzaminu maturalnego, przeznaczony dla absolwentów szkół średnich, którzy nie zdali jednego z obowiązkowych egzaminów maturalnych w sesji głównej w maju. Daje ona możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości jeszcze w tym samym roku, co umożliwia kontynuowanie edukacji bez opóźnień. Co ważne, na maturze poprawkowej można poprawić wynik tylko w przypadku, gdy nie zdało się jednego przedmiotu obowiązkowego. Poprawka dotyczy tych egzaminów, z których uzyskano wynik poniżej 30% i tym samym nie daje ona możliwości podwyższenia wyniku z przedmiotu, który został zaliczony.

Kiedy są poprawki matury 2025? Harmonogram

Matura poprawkowa w 2025 roku odbędzie się w następujących terminach:

Część pisemna: wtorek, 19 sierpnia 2025 r., godz. 9:00

Część ustna: środa, 20 sierpnia 2025 r., godziny ustalane są indywidualnie przez daną szkołę.

Co ważne, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) do matury poprawkowej w sierpniu podejdą te osoby, które złożą deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego do 15 lipca 2025 roku.

