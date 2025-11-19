Kiedy wchodzi Drwal do McDonald's? Kanapka będzie dostępna w całej Polsce

Anastazja Lisowska
2025-11-19 3:43

Od kiedy Drwal w McDonald's? To pytanie w ostatnich dniach zadaje sobie mnóstwo Polaków, którzy z niecierpliwością wyczekują pojawiania się kultowej kanapki w restauracjach. Sezonowa gwiazda powraca w wielkim stylu i już lada moment będzie dostępna w całym kraju.

Od kiedy Drwal w 2025 roku?

Kultowa kanapka Drwala w restauracjach McDonald's pojawia się co roku na jesień. W tym sezonie burgera jako pierwsi mogli zjeść mieszkańcy Poznania, bowiem to właśnie tam miejsce miała przedsprzedaż. 13 listopada w lokalu przy ul. Hetmańskiej klienci mogli zamówić Drwala i cieszyć się wyczekiwanym smakiem. Kiedy Drwal będzie dostępny w całej Polsce? Już za chwilę kultową kanapkę będzie można zakupić w każdej restauracji!

Burger Drwala powraca do McDonald's

Sezonowa gwiazda menu McDonald’s wraca! Według nieoficjalnych informacji od 19 lub 20 listopada kanapka zawita do wszystkich lokali w Polsce, więc nie będzie już konieczności wyjazdu do Poznania w celu skosztowania smaku zimy.

Ile kosztuje drwal 2025?

Na ten moment nie wiadomo ile konkretnie będzie kosztować Burger Drwala, bowiem ostateczną cenę ustala franczyzobiorca. Możemy sugerować się jednak cenami dostępnymi w McDonald's przy ul. Hetmańskiej w Poznaniu, gdzie kanapka jest już w sprzedaży, a jej ceny przedstawiają się następująco:

  • Klasyczny drwal 25,90 zł,
  • Drwal z zakręconymi frytkami - 33,60 zł.

Do kiedy Burger Drwala będzie dostępny w McDonald's?

Burger Drwala w sieci McDonald’s w Polsce w 2025 r. będzie dostępny najprawdopodobniej przez około 2 miesiące po premierze. Nie podano jednak jeszcze konkretnej daty i sugerujemy się wyłącznie tym, jak sytuacja przedstawiała się w zeszłych latach. W sezonie 2024/2025 Burger Drwala był dostępny do 22 stycznia 2025 roku, więc bardzo możliwe, że będzie tak i w tym roku.

Burger Drwala - warianty kanapki

Burger Drwala, czyli kultowa kanapka, która od lat zdobywa serca fanów sieci, ponownie trafia do menu. W 2025 roku Drwal dostępny będzie w kilku smakowych wariantach, które zaspokoją zarówno miłośników klasyki, jak i poszukiwaczy nowych, wyrazistych doznań kulinarnych. Nie podano jeszcze oficjalnie listy dostępnych wariantów, lecz najprawdopodobniej będzie to: 

  • Drwal klasyczny,
  • Drwal z żurawiną,
  • Burger Drwala z chrzanem,
  • Drwal z kurczakiem.
Debiut Burgera Drwala z kurkami i restauracja kolorowanka we Wrocławiu!
MCDONALD’S
DRWAL