Kiedyś wołało się tak na psa. Dziś rodzice nazywają tak dzieci

Jakie imię dla dziecka wybrać?

Wybór imienia dla dziecka to nie lada wyzwanie, przed którym każdego dnia staje wiele osób na całym świecie. Imię to nie tylko dźwięk czy zapis w dokumentach, lecz część tożsamości, która będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie. Właśnie dlatego, wybierając je dla pociechy, warto dokładnie przemyśleć tę decyzję. Spora część rodziców w Polsce kieruje się modą, tradycją, brzmieniem, a czasem także emocjami czy wspomnieniami. Co ciekawe, za granicą jednak zdarza się, iż wpływ na wybór mają poniekąd inni członkowie rodziny.

Imiona z psich misek trafiają do metryk. Nowy trend w Szwecji

W ostatnich latach coraz większą rolę przy wyborze imienia odgrywają również nietypowe źródła inspiracji, w tym te, które jeszcze niedawno wydawały się nie do pomyślenia. W Szwecji na przykład obserwuje się rosnącą popularność imion takich jak Milo, Charlie czy Luna, które wcześniej nadawane były psom. Z badań przeprowadzonych przez Katharinę Leibring z Uniwersytetu w Uppsali wynika, iż trend ten może odzwierciedlać głębsze zmiany społeczne i kulturowe.

Zwierzęta jak członkowie rodziny

Leibring zauważa, że coraz częściej traktujemy zwierzęta jak pełnoprawnych członków rodziny, niekiedy niemal jak dzieci. To może tłumaczyć, dlaczego imiona tradycyjnie "psie" trafiają teraz na listy popularnych imion dziecięcych.

Kiedy zwierzęta wprowadziły się do naszych domów, być może zaczęliśmy je traktować, jak dzieci – przypuszczała badaczka, czytamy na portalu o2.pl.

Podsumowując, widzimy więc, że imiona odzwierciedlają nie tylko modę, ale i głębsze przemiany społeczne. To, jak nazywamy naszych pupili - a teraz także dzieci - pokazuje, jak bliskie stają się nam zwierzęta i jak zmienia się nasza definicja rodziny, więzi i emocjonalnej bliskości. Jeśli trend ten będzie się utrzymał, z pewnością w przyszłości jeszcze więcej imion znanych do tej pory z psich obroży trafi do spisu ludności.

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2024 roku