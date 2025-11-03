Kierowcy ciągle mylą te znaki, a policja nie ma litości. Dzieli je mały szczegół!

Mały szczegół, duży mandat. Te dwa znaki myli prawie każdy kierowca

Znaki drogowe to nieodłączny element każdej podróży. To one kierują ruchem, ostrzegają przed niebezpieczeństwami i informują, jak zachować się na drodze. W Polsce obowiązuje ich kilkaset – od prostych tabliczek informacyjnych, po bardziej złożone symbole regulujące pierwszeństwo czy nakazujące określony sposób jazdy. Choć większość kierowców mija je codziennie, nie zawsze potrafi odróżnić podobne znaki lub prawidłowo zinterpretować ich znaczenie. Dobrym przykładem są znaki A-8 i C-12. Oba kojarzą się z rondem, ale pełnią zupełnie inne funkcje. Niewielka różnica w kształcie i kolorze może zdecydować o tym, czy kierowca zachowa się prawidłowo, czy popełni kosztowny błąd.

Czym się różni znak C-12 od A-8?

Na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie, a jednak różnią się znaczeniem. Znak A-8 i C-12 często wprowadzają kierowców w błąd - oba kojarzą się z rondem, ale ich funkcja na drodze jest zupełnie inna.

Znak A-8: ostrzeżenie przed rondem

Znak A-8 ma kształt żółtego trójkąta z czarnym symbolem ronda. Jego zadanie jest proste – ostrzega kierowcę, że zbliża się do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Najczęściej można go zobaczyć poza obszarem zabudowanym, tam, gdzie pojazdy poruszają się szybciej, a kierowcy potrzebują wcześniejszej informacji o nadjeżdżającym rondzie.

Znak C-12: obowiązek ruchu okrężnego

Z kolei C-12 to niebieskie koło z białym symbolem strzałek. To już znak nakazu, a więc obowiązuje bezpośrednio na skrzyżowaniu. Mówi kierowcom jasno: ruch odbywa się wokół wyspy w jednym kierunku. C-12 spotkamy głównie w miastach, tuż przed wjazdem na rondo, zwykle w odległości do 25 metrów od niego.

Za zignorowanie znaku C-12 i złamanie nakazu ruchu okrężnego grozi 250 zł mandatu oraz 5 punktów karnych. Natomiast za zignorowanie znaku A-8 mandat może kosztować nawet 1000 zł i 6 punktów karnych.

Czy ronda są bezpieczniejsze niż skrzyżowania?

Ronda są uznawane za bezpieczniejsze niż tradycyjne skrzyżowania. Wynika to głównie z mniejszej liczby punktów kolizji oraz z tego, że kierowcy poruszają się po nich z niższą prędkością, co zmniejsza ryzyko poważnych wypadków. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, po przebudowie klasycznych skrzyżowań na ronda liczba wypadków i ofiar śmiertelnych wyraźnie spada. Trzeba jednak pamiętać, że bezpieczeństwo zależy od właściwego oznakowania i znajomości zasad.