Kilkudziesięciu kiboli Lechii Gdańsk za kratami. "Kolejne zatrzymania w najbliższym czasie" - zapowiada policja

Już w trakcie meczu Lechia Gdańsk - Akademija Pandev było jasne, że będziemy mieli do czynienia ze sprawą kryminalną. Oficer prasowa KWP w Gdańsku mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk przekazała w poniedziałek (9 stycznia 2023 r.) że policjanci z Pomorza przez ostatnie kilka miesięcy gromadzili materiał dowodowy oraz systematycznie realizowali zatrzymania sprawców stadionowego chuligaństwa.

Kibole zrobili zadymę na meczu Lechii Gdańsk. Policja chwali się zatrzymaniami

- Ponad 40 pseudokibiców dopuściło się zniszczenia mienia, bójki oraz pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a także złamania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - zaznaczyła policjantka i dodała, że funkcjonariusze zatrzymali 36 stadionowych chuliganów.

Podczas meczu Lechii Gdańsk z Akademiją Pandev odbywającego się na gdańskim stadionie doszło do bojki na trybunach, oraz w części pubu zlokalizowanego w bryle budynku stadionu. - Organizator imprezy, który odpowiada za bezpieczeństwo na stadionie podczas trwania imprezy masowej nie wnioskował o wejście na stadion policjantów skierowanych do zabezpieczenia tego wydarzenia, co doprowadziło m.in. do dewastacji elementów obiektu, zakłócenia przebiegu meczu piłki nożnej - podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową Banaszewska-Jaszczyk.

Po meczu policjanci z różnych komend na terenie województwa zatrzymali i postawili zarzuty 36 pseudokibicom. - Pseudokibice dopuścili się wtedy wtargnięcia na trybuny gdańskiego stadionu oraz konfrontacji siłowej, czym złamali przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i kodeksu karnego - stwierdziła oficer prasowa KWP w Gdańsku.

Śledczy po rozpoczęciu wyjaśniania szczegółowych okoliczności tego zdarzenia, przesłuchaniach świadków, zabezpieczeniu zapisów z kamer monitoringu, które poddali wielogodzinnej drobiazgowej analizie, ustalili dane wszystkich uczestników oraz dotarli do osób pokrzywdzonych.

Mnóstwo zatrzymań po meczu Lechii Gdańsk. Sprawcy z kilku województw

- Konsekwentne zbieranie, przez policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Gdańsku i policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Gdańsku, materiału dowodowego i przekazanie go do Prokuratury Rejonowej Gdańsk Oliwa w Gdańsku, pozwoliło kryminalnym przeprowadzić szereg zatrzymań i przeszukań miejsc zamieszkania tych osób - pochwaliła kolegów Banaszewska-Jaszczyk. Stróże prawa informują nas, że wśród podejrzanych są mężczyźni w wieku od 19 do 54 lat, zamieszkujący trzy województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie.

Same zatrzymania to nie wszystko. Funkcjonariusze przejęli mnóstwo "interesujących przedmiotów". Jak przekazała oficer prasowa policjanci w miejscach zamieszkania zatrzymanych zabezpieczyli maczety, noże, siekiery, kastety, ochraniacze na zęby, kominiarki oraz elementy, które stadionowi chuligani zabierają kibicom przeciwnych drużyn jako trofeum.

- W niektórych działaniach dotyczących zatrzymywania osób udział brali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku, ponieważ uzyskane przez policjantów informacje wskazywały, że osoba może być agresywna i może podejmować ucieczkę - wyjaśniła rzeczniczka KWP.

Kibole Lechii Gdańsk za kratami. Policja zapowiada kolejne zatrzymania

Większości uczestnikom tego zajścia postawione zostały zarzuty. Dotyczą one zniszczenia mienia, bójki, pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czynnego udziału w zbiegowisku oraz złamania przepisu o bezpieczeństwie imprez masowych. Wobec ośmiu ze stadionowych wandali, którzy dopuścili do burd podczas trwania imprezy masowej, zakłócenia jej przebiegu, oraz rażącego lekceważenia porządku prawnego, sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Ponadto, zastosowane zostały wobec tych osób dozory policyjne, poręczenia majątkowe oraz zakazy udziału w imprezach masowych.

- Sprawa dla policjantów nie jest jeszcze zakończona, na pewno w najbliższym czasie nastąpią kolejne zatrzymania - zapewniła mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk z KWP w Gdańsku. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z ogromnej akcji służb na Pomorzu.

