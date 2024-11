Kobieta nie płaciła alimentów. Policja zatrzymała ją w nadmorskim kurorcie

Zatrzymana 39-latka została doprowadzona do komendy miejskiej i noc spędziła w policyjnej celi. Dziś policjanci przewiozą ją do aresztu śledczego celem odbycia zasądzonej kary. 39-latka to kolejna osoba poszukiwana, którą w ostatnim czasie zatrzymali sopoccy dzielnicowi. Nie ma dnia, aby do policjantów w całym kraju nie wpływały listy gończe i nakazy doprowadzenia osób za sprawcami przestępstw i wykroczeń. Realizują je kryminalni i policjanci prewencji, w tym oczywiście dzielnicowi.