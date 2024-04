KIM BYŁA?

Tragiczna śmierć kobiety po zderzeniu z drzewem. Jej tożsamość jest nieznana

sz 8:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Na trasie Dębki – Odargowo (woj. pomorskie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Według ustaleń śledczych samochód wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo, przez co kobieta kierująca pojazdem poniosła śmierć na miejscu. Co zaskakujące, nie udało się ustalić je tożsamości.