Grupa 16-latków ukradła seniorce ponad 80 tys. złotych. To nie był ich pierwszy raz?

8 lutego do Komendy Powiatowej Policji w Pucku zadzwoniła 65-letnia kobieta, która zgłosiła kradzież ponad 80 tysięcy złotych. Została oszukana "na policjanta". Wyjaśniła, że odebrała telefon, a w słuchawce usłyszała głos kobiety, która podała się za jej córkę. Powiedziała seniorce, że spowodowała wypadek, ale jeśli przekaże 80 tys. złotych, to uniknie kary. Po chwili do rozmowy włączyła się inna kobieta, która przedstawiła się jako policjantka i potwierdziła tę wersję.

65-latka z Pucka zestresowała się i chcąc pomóc ukochanej córce przekazała 75 tys. złotych i 3 tys. euro chłopcu, który podał się za adwokata. Policjanci z Władysławowa zorganizowali poszukiwania tzw. "odbieraka". Wylegitymowali 16-latka z Gdańska, a podczas przeszukania okazało się, że posiadał przy sobie skradzione pieniądze. Jego wspólnikiem był jego rówieśnik, na którego zlecenie działał.

- Funkcjonariusze nie ograniczyli swoich działań jedynie do miejsca zdarzenia, ale rozszerzyli je również na oddalony o kilka kilometrów dworzec PKP we Władysławowie. Tam mundurowi wylegitymowali 16-letniego mieszkańca Gdańska, przy którym podczas kontroli ujawnili gotówkę w kwocie 75tys. zł i 3 tys. euro. Nastolatek został zatrzymany i w obecności opiekuna prawnego puccy policjanci dokonali jego przesłuchania. Mundurowi ustalili, że nastolatek przyjechał do Władysławowa na zlecenie swojego kolegi, 16-letniego mieszkańca Gdańska i jemu miał przekazać odebrane pieniądze - przekazała Pomorska Policja. Sąd Rodzinny i Nieletnich w Gdańsku osadził ich w Policyjnej Izbie Dziecka, a następnie wydał postanowienie o umieszczeniu nieletnich w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w systemie zamkniętym.

W toku śledztwa odkryto kolejnych dwóch 16-latków, którzy wcześniej, działając wspólnie i w porozumieniu, okradli inną kobietę. Jeden został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, a drugiego objęto nadzorem kuratora.

i Autor: Pomorska Policja