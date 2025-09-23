Kolej dla polskiego atomu. Linia Kartuzy - Lębork wraca po 25 latach

Róża Perszon
2025-09-23 14:30

Po 25 latach przerwy pociągi powrócą na linię kolejową nr 229: Kartuzy - Sierakowice - Lębork. Odbudowa i modernizacja tego odcinka ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja stanie się kluczowym szlakiem transportowym dla budowy i obsługi pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Zakończenie prac zaplanowano na 2028 rok. Umowę na realizację inwestycji wartej ponad 508 mln zł netto podpisały Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rusza strategiczna modernizacja linii kolejowej Kartuzy-Lębork. Posłuży budowie elektrowni jądrowej

Autor: PAP/Andrzej Jackowski/ PAP

Rusza strategiczna modernizacja linii kolejowej Kartuzy-Lębork. Posłuży budowie elektrowni jądrowej

Premier Donald Tusk ogłosił w poniedziałek, że rewitalizacja linii kolejowej nr 229 Kartuzy-Lębork ma strategiczne znaczenie dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą Torpol na realizację tego kluczowego zadania o wartości ponad 625 mln zł brutto. Inwestycja ma nie tylko usprawnić transport, ale również aktywizować zawodowo mieszkańców Kaszub.

Kluczowy element wielkiej inwestycji

Podczas konferencji prasowej w Sierakowicach premier Tusk podkreślił, że bez modernizacji połączeń kolejowych i drogowych budowa elektrowni jądrowej nie będzie możliwa. „Jeśli naprawdę chcemy mieć elektrownię jądrową i tańszy, bezpieczny prąd, musimy budować specjalne połączenia drogowe i kolejowe” – stwierdził szef rządu. Dodał, że zmodernizowana linia ma być gotowa w 2028 roku, choć istnieje szansa na przyspieszenie prac.

Nowoczesna i bezpieczna linia. Trzy etapy budowy dostępu do elektrowni

Przebudowanych zostanie 10 obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów i przepustów, a 57 zostanie wyremontowanych. Sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów będzie możliwe dzięki zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Bezpieczniej będzie także na styku dróg i torów dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowo-drogowych. Pociągi pasażerskie i towarowe po zakończeniu prac pojadą z prędkością do 120 km/h.

Zadanie, warte ponad 508 mln zł netto i finansowane z budżetu państwa, zrealizuje firma Torpol SA w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie prac przewidziano na I kwartał 2028 roku.

Rewitalizacja odcinka Kartuzy – Lębork to pierwszy z trzech etapów projektu, którego celem jest zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino. Drugi etap obejmie modernizację linii Lębork – Łeba oraz budowę nowych odcinków przez Choczewo i teren elektrowni do stacji Steknica.

Trzeci zakłada modernizację linii Wejherowo – Choczewo. Dzięki tym inwestycjom, po ponad 30 latach, mieszkańcy tej części Pomorza będą mieć dostęp do kolei. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2029 rok.

