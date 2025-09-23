Kolej dla polskiego atomu. Linia Kartuzy - Lębork wraca po 25 latach

Rusza strategiczna modernizacja linii kolejowej Kartuzy-Lębork. Posłuży budowie elektrowni jądrowej

Premier Donald Tusk ogłosił w poniedziałek, że rewitalizacja linii kolejowej nr 229 Kartuzy-Lębork ma strategiczne znaczenie dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Lubiatowie. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z firmą Torpol na realizację tego kluczowego zadania o wartości ponad 625 mln zł brutto. Inwestycja ma nie tylko usprawnić transport, ale również aktywizować zawodowo mieszkańców Kaszub.

Kluczowy element wielkiej inwestycji

Podczas konferencji prasowej w Sierakowicach premier Tusk podkreślił, że bez modernizacji połączeń kolejowych i drogowych budowa elektrowni jądrowej nie będzie możliwa. „Jeśli naprawdę chcemy mieć elektrownię jądrową i tańszy, bezpieczny prąd, musimy budować specjalne połączenia drogowe i kolejowe” – stwierdził szef rządu. Dodał, że zmodernizowana linia ma być gotowa w 2028 roku, choć istnieje szansa na przyspieszenie prac.

Nowoczesna i bezpieczna linia. Trzy etapy budowy dostępu do elektrowni

Przebudowanych zostanie 10 obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów i przepustów, a 57 zostanie wyremontowanych. Sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów będzie możliwe dzięki zabudowie nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Bezpieczniej będzie także na styku dróg i torów dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowo-drogowych. Pociągi pasażerskie i towarowe po zakończeniu prac pojadą z prędkością do 120 km/h.

Zadanie, warte ponad 508 mln zł netto i finansowane z budżetu państwa, zrealizuje firma Torpol SA w formule „projektuj i buduj”. Zakończenie prac przewidziano na I kwartał 2028 roku.

Rewitalizacja odcinka Kartuzy – Lębork to pierwszy z trzech etapów projektu, którego celem jest zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo–Kopalino. Drugi etap obejmie modernizację linii Lębork – Łeba oraz budowę nowych odcinków przez Choczewo i teren elektrowni do stacji Steknica.

Trzeci zakłada modernizację linii Wejherowo – Choczewo. Dzięki tym inwestycjom, po ponad 30 latach, mieszkańcy tej części Pomorza będą mieć dostęp do kolei. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2029 rok.