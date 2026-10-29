Kontenery mieszkalne coraz popularniejsze. Własny kąt można kupić już za 40 tys. zł

Kontenery mieszkalne zyskują na popularności. Dane OLX potwierdzają ogromny wzrost

Obiekty kontenerowe o profilu mieszkalnym i biurowym dawno przestały kojarzyć się jedynie z zapleczem na placach budowy. Obecnie nabywcy przekształcają je w lokale usługowe, biura, niewielkie mieszkania oraz domki na weekendowe wyjazdy. Z udostępnionych przez serwis OLX statystyk wynika, że w sierpniu 2026 roku liczba kupujących w tej kategorii wzrosła o 146 proc. w ujęciu rocznym. Podobny trend widać także w dłuższej perspektywie czasowej. W drugim kwartale 2026 roku zanotowano o 37 proc. więcej unikalnych nabywców niż w tym samym okresie 2024 roku.

Zebrane informacje potwierdzają, że na rynku systematycznie rośnie zarówno grono osób poszukujących takich obiektów, jak i liczba sprzedawców mających je w swojej ofercie. Tego typu konstrukcje stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego budownictwa, szczególnie dla inwestorów poszukujących szybkiego sposobu na zyskanie dodatkowej przestrzeni.

Ile kosztuje kontener mieszkalny na OLX? Ceny zaczynają się od 40 tys. zł

Głównym magnesem przyciągającym klientów do tego segmentu rynku pozostają atrakcyjne koszty zakupu. Jak wskazują dane opublikowane przez platformę OLX, najprostsze całoroczne kontenery mieszkalne o powierzchni 35 m² kosztują około 40 tys. zł i są od razu gotowe do użytkowania.

Oferta rynkowa jest jednak znacznie szersza i obejmuje także mniejsze moduły z pełnym wyposażeniem. Przykładowo, na portalu można znaleźć kontener o powierzchni 22 m² wyceniony na 75 tys. zł. W tej kwocie sprzedający zapewnia już kompletnie urządzoną łazienkę, a także aneks kuchenny z płytą grzewczą i lodówką.

Inwestorzy muszą mieć jednak na uwadze, że kwota zakupu samego modułu nie zawsze zamyka budżet całego przedsięwzięcia. W zależności od wybranej oferty i specyfiki danej działki, dodatkowe koszty mogą wygenerować transport, przygotowanie podłoża oraz wykonanie instalacji i przyłączy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kontenery mieszkalne i budowlane [ZDJĘCIA]

6

Kontenery to nie tylko domki letniskowe. Nowe zastosowania modułów

Nowoczesne obiekty modułowe charakteryzują się dużą uniwersalnością i pełnią rozmaite funkcje. Oprócz roli rekreacyjnej, inwestorzy wykorzystują kontenery jako niewielkie biura, gabinety czy punkty usługowe. Ostateczny sposób zagospodarowania konkretnego obiektu zależy w głównej mierze od jego konstrukcji, dostępnego wyposażenia oraz zamysłu właściciela.