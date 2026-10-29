Piętrowe pociągi PKP Intercity zabiorą na pokład setki podróżnych

PKP Intercity zdecydował się na zakup 42 piętrowych składów dużych prędkości, zapewniając sobie w kontrakcie opcję dokupienia następnych 30 takich maszyn. Pozyskanie tego taboru ma umożliwić spółce sprawną obsługę rosnącej ilości pasażerów pasażerów, zwłaszcza na najbardziej obleganych kierunkach.

Pojedynczy skład będzie w stanie zabrać na pokład przeszło 550 osób, natomiast zestawienie dwóch takich pojazdów zapewni ponad 1100 miejsc siedzących. Dzięki takiej konfiguracji przewoźnik obsłuży znacznie większą grupę podróżnych w ramach jednego przejazdu, unikając potrzeby dokładania kolejnych kursów do rozkładu.

Kontrakt na te ekspresowe pociągi piętrowe podpisaliśmy w ubiegłym roku. Zamówiliśmy 42 takie składy z opcją na kolejnych 30. Pierwsze pojawią się w 2029 r. Te "piętrowe Pendolino" będą w stanie przewieźć ponad 550 pasażerów, a dwa połączone składy jadące w tzw. podwójnej trakcji nawet ponad 1100 osób. Myślę, że to właśnie te pociągi mogą w największym stopniu zmienić obraz polskiej kolei - mówił w rozmowie z portalem Business Insider, Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Kiedy piętrowe pociągi PKP Intercity wyjadą na polskie tory?

Podróżni muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, zanim wsiądą do nowych pociągów. Według oficjalnych deklaracji pierwsze składy piętrowe rozpoczną regularne kursy w 2029 roku.

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Nowe inwestycje PKP Intercity. Pociągi hybrydowe i nowoczesne wagony

Zakup piętrowych jednostek stanowi zaledwie wycinek szerszej strategii rozwoju taboru. Spółka PKP Intercity równolegle powiększa park wagonów oraz lokomotyw, a także inwestuje w składy przystosowane do jazdy po liniach niezelektryfikowanych. Istotną rolę w tym procesie odegrają nowe pociągi z napędem hybrydowym.

Rekordowa frekwencja w PKP Intercity. Polacy wybierają kolej

Wymiana i rozbudowa floty to bezpośrednia odpowiedź na ogromne zainteresowanie podróżami pociągiem. Z danych wynika, że w 2025 roku z usług PKP Intercity skorzystało 89 mln pasażerów, podczas gdy w 2002 roku wynik ten wynosił 8,9 mln osób.