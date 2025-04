Korepetycje przed maturą to studnia bez dna. Portfele rodziców płaczą

Spis treści

Matura 2025. Egzamin dojrzałości już za chwilę

Uczniowie ostatnich klas liceów i techników już odliczają dni do jednego z najważniejszych testów w ich życiu - matury 2025! Egzamin dojrzałości to bowiem przepustka na wymarzone studia i klucz do dalszej kariery. Nic więc dziwnego, że dla wielu uczniów jest to ogromne wyzwanie. Widać już wzmożony ruch w bibliotekach czy księgarniach, a grupy w mediach społecznościowych poświęcone maturze pękają w szwach od pytań i wątpliwości. Spora część tegorocznych abiturientów decyduje się także na korepetycje, lecz - jak się okazuje - dodatkowe lekcje do najtańszych nie należą.

Korepetycje przed maturą. Ceny zwalają z nóg

Tak jak wspominaliśmy, maturzyści odliczają dni do egzaminu dojrzałości. Co robią natomiast rodzice? Okazuje się, że liczą pieniądze! Przygotowania do matury to bowiem nie tylko stres i godziny spędzone nad książkami, ale również ogromne obciążenie finansowe dla rodzin ze względu na korepetycje, które stały się niemal obowiązkowym elementem edukacji. Jak przedstawiają się aktualnie ceny korepetycji? To postanowił sprawdzić serwis e-korepetycje.net, który przeanalizował ponad 41 tys. ofert zajęć przygotowujących do egzaminu dojrzałości w 30 największych miastach w Polsce, zarówno tych stacjonarnych, jak i online. Jak więc kształtują się ceny? Niestety, ale tanio nie jest, a rodzice muszą mieć spory zapas gotówki, by wszystko opłacić.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy pełny cennik korepetycji z 2025 roku.