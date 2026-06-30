Koszmar na skrzyżowaniu! Pijany rowerzysta wpadł prosto pod audi i z hukiem rozbił przednią szybę [ZDJĘCIA]

Pijany rowerzysta wjechał prosto pod audi. Z podejrzeniem licznych złamań trafił do szpitala

Do wypadku doszło w sobotę, 27 czerwca, przed południem na skrzyżowaniu al. Wolności i ul. Orzeszkowej w Lęborku. Jak informuje policja, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 61-letni rowerzysta, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z przeciwka audi. Doszło do zderzenia, w wyniku którego mężczyzna z impetem uderzył w przednią szybę samochodu.

- Kierujący rowerem 61-letni Lęborczanin, skręcając w lewo w ulicę Orzeszkowej nie udzielił pierwszeństwa Audi, które jechało z przeciwnej strony ul. Aleja Wolności. Rowerzysta uderzył w przednią szybę samochodu i z podejrzeniem licznych złamań został przewieziony do szpitala – informują funkcjonariusze z Lęborka.

Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko promil alkoholu. Kierująca audi 20-letnia kobieta nie odniosła obrażeń. Policjanci potwierdzili, że była trzeźwa.

Policja bada przyczyny wypadku. Mundurowi apelują: alkohol i droga to śmiertelne połączenie

Na miejscu wypadku policjanci wraz z technikiem kryminalistyki zabezpieczyli ślady oraz materiał dowodowy, w tym oba pojazdy uczestniczące w zdarzeniu. Funkcjonariusze prowadzą obecnie postępowanie, które ma dokładnie wyjaśnić przebieg i okoliczności wypadku.

- Każdy nietrzeźwy użytkownik drogi stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu. Dotyczy to zarówno kierujących pojazdami mechanicznymi, hulajnogami elektrycznymi, uto, rowerzystów jak i pieszych. Na tragiczne następstwa wypadków najbardziej narażeni są ci uczestnicy ruchu drogowego, których nie chronią pasy bezpieczeństwa ani karoseria. To oni w przypadku zderzenia z pojazdem mają najmniejsze szanse na uniknięcie poważnych obrażeń. A gdy w grę wchodzi alkohol, o wypadek nietrudno – tłumaczą mundurowi.

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