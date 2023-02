Kradli kaczki, kabanosy, słodycze i... ubrania. Ona była poszukiwana, on miał narkotyki

Jasnowidz Jackowski wyrzucił książkę o Iwonie Wieczorek! Stało się coś, co potężnie go przeraziło!

W poniedziałek po godzinie 15:00 policjanci z komisariatu na Śródmieściu odebrali zgłoszenie o tym, że w jednym ze sklepów z odzieżą, kobieta ukradła czapkę i szalik. Policjanci pojechali na miejsce i ustalili, że ujęta przez ochronę 22-latka zabrał z półki towar warty ponad tysiąc, przeszła przez linię kas i chciała wyjść ze sklepu.

Kobieta została zatrzymana. Podczas sprawdzania jej danych okazało się, że gdańszczanka jest poszukiwana i ma od odbycia półroczną karę pozbawienia wolności za kradzieże. 22-latka została przewieziona do policyjnego aresztu. Po usłyszeniu zarzutów, zgodnie z dyspozycją sądu trafi do zakładu karnego na najbliższe 6 miesięcy. Kilka godzin później dzielnicowi z komisariatu na Suchaninie pojechali na interwencję do jednego z supermarketów na Jasieniu.

Ze zgłoszenia wynikało, że pracownicy ochrony ujęli mężczyznę, który ukradł ze sklepu artykuły spożywcze. Funkcjonariusze ustalili, że 35-latek z Gdańska zabrał między innymi dwie kaczki, kabanosy oraz owoce i chciał opuścić teren sklepu bez płacenia za ten towar. Za wykroczenie kradzieży 35-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych. Ponadto podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli przy gdańszczaninie 6 porcji amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty za posiadanie narkotyków Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Posiadanie narkotyków to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia.