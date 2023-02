Kup suknię ślubną od Urzędu Skarbowego! To nie jest żart. Ceny są kuszące

Wykonujesz ten zawód? Możesz dostać wezwanie do wojska! Mundurowi zdradzają, jak chcą wziąć "w kamasze" te osoby

To miał być wspaniały czas wypełniony planowaniem i przygotowywaniem się do najcudowniejszego dnia w ich życiu. Młode kobiety, które włożyły wiele serca w wybór wymarzonej sukni ślubnej zostały brutalnie oszukane i okradzione. Zło, które na nie spadło, stało się za sprawą właścicieli jednego z salonów sukni ślubnych w Gdańsku. Jak poinformował "Dziennik Bałtycki" w oknie salonu powieszono kartkę z informacją, z której klientki sklepu dowiadywały się, że: "W dniach 13-22 stycznia 2023 r. salon nieczynny. Obsługujemy tylko umówione spotkania". Szybko miało okazać się, że przerwa nie będzie trwała tylko kilka dni. Kobiety, które czekały na wizytę w salonie sukien ślubnych 20 stycznia miały otrzymać maila z wiadomością, że butik nie będzie już czynny. Jak zaznacza "Dziennik Bałtycki" właścicielka salonu sukni ślubnych w informacji miała przekazać także to, że nie będzie w stanie zrealizować przyjętych dotychczas zamówień.

Urząd Skarbowy w Gdańsku wystawił na sprzedaż suknie ślubne

Na 7 lutego 2023 r. Urząd Skarbowy w Gdańsku zaplanował licytację 92 sukni ślubnych. Aukcja odbędzie się w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeska 43, w pokoju 123. Ich ceny wywoławcze są na poziomie 75 procent ich szacunkowej wartości. Urząd Skarbowy wycenił najtańszą na 1,5 tysiąca złotych, natomiast najdroższą na ponad 5 tysięcy złotych.

Zainteresowane zakupem osoby będą mogły obejrzeć suknie już 6 lutego 2023 r. od godz. 10.00 do 11.00 w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 43 (pokój 123) po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu (58) 76 54 519 - informuje US w Gdańsku.