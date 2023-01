To jeszcze dziecko!

Choć Katarzyna R. powinna dawać przykład swoim zachowaniem ze względu na profesję, jaką się zajmowała, to w nocy z 5 na 6 sierpnia ubiegłego roku pokazała swoją mroczną stronę! Kobieta miała ranić nożem dwóch mężczyzn w wieku 36 i 39 lat. Jeden oberwał w pośladek, drugi miał rany szyi i brzucha. Trafili do szpitala, ich życia udało się uratować. Wściekła adwokat ze Słupska wsiadła po pijaku za kółko i odjechała. Gdy zatrzymali ją funkcjonariusze, rzuciła się także na nich! Biła ich i wyzywała! Została zatrzymana. Spędziła w policyjnej izbie zatrzymań. Po przesłuchaniu usłyszała cztery zarzuty: usiłowanie zabójstwa, spowodowanie u innej osoby obrażeń ciała na czas poniżej 7 dni, znieważenie funkcjonariuszy policji podczas zatrzymania i kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Nie przyznała się do winy, nie chciała składać wyjaśnień. 39-latce grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności, 25 lat więzienia lub nawet dożywocie.

Katarzyna R. ostatnie miesiące spędziła w tymczasowym areszcie. Wiemy jednak, jak potoczą się jej dalsze losy. Sąd w Słupsku podjął decyzję, że krewka adwokat trafi na miesięczną obserwację psychiatryczną do placówki w Starogardzie Gdańskim.

Przypomnijmy, że Katarzyna R. decyzją sądu dyscyplinarnego została zawieszona w czynnościach zawodowych

