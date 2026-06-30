Krwawa kłótnia na Pomorzu! 43-latek wyszedł z mieszkania o własnych siłach, chwilę później zmarł

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-30 7:36

Tragiczny finał sprzeczki w Bytowie na Pomorzu! Do zdarzenia doszło w miniony weekend w jednym z mieszkań na terenie miasta. Podczas kłótni 49-letni mężczyzna ugodził nożem 43-latka. Ranny zdołał jeszcze sam opuścić mieszkanie, a dzięki szybkiej reakcji świadków trafił do szpitala. Lekarzom nie udało się jednak uratować życia mężczyzny. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie.

  • Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w Bytowie: kłótnia w mieszkaniu zakończyła się tragiczną śmiercią.
  • 49-letni mężczyzna śmiertelnie ugodził nożem 43-latka, który mimo ucieczki zmarł w szpitalu, a agresor został zatrzymany.
  • Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu nawet dożywotnie więzienie.
  • O szczegółach tej tragicznej sprawy piszemy poniżej.

Kłótnia w Bytowie zakończyła się tragedią. 43-latek zmarł w szpitalu

Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań na terenie Bytowa (woj. pomorskie). Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że podczas kłótni 49-letni mężczyzna ugodził nożem 43-latka. Mimo odniesionych obrażeń poszkodowany zdołał samodzielnie opuścić mieszkanie. Następnie świadkowie przewieźli go do szpitala. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł w lecznicy.

- Funkcjonariusze tuż po zgłoszeniu zatrzymali sprawcę napaści. Przez kilka godzin śledczy pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu zdarzenia zabezpieczając szereg śladów kryminalistycznych oraz przesłuchiwali świadków – relacjonują policjanci.

49-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie

49-letni sprawca zdarzenia został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zarzucany czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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Mężczyzna w kajdankach i zakrytej głowie prowadzony przez dwóch policjantów obok białego radiowozu, co symbolizuje zatrzymanie sprawcy tragicznej kłótni w Bytowie, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
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