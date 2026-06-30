Krwawa kłótnia na Pomorzu! 43-latek wyszedł z mieszkania o własnych siłach, chwilę później zmarł

Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w Bytowie: kłótnia w mieszkaniu zakończyła się tragiczną śmiercią.

49-letni mężczyzna śmiertelnie ugodził nożem 43-latka, który mimo ucieczki zmarł w szpitalu, a agresor został zatrzymany.

Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

O szczegółach tej tragicznej sprawy piszemy poniżej.

Kłótnia w Bytowie zakończyła się tragedią. 43-latek zmarł w szpitalu

Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań na terenie Bytowa (woj. pomorskie). Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że podczas kłótni 49-letni mężczyzna ugodził nożem 43-latka. Mimo odniesionych obrażeń poszkodowany zdołał samodzielnie opuścić mieszkanie. Następnie świadkowie przewieźli go do szpitala. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł w lecznicy.

- Funkcjonariusze tuż po zgłoszeniu zatrzymali sprawcę napaści. Przez kilka godzin śledczy pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu zdarzenia zabezpieczając szereg śladów kryminalistycznych oraz przesłuchiwali świadków – relacjonują policjanci.

49-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie

49-letni sprawca zdarzenia został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna działał w warunkach recydywy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zarzucany czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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