To nie on powinien prowadzić tira

Święto Zmarłych 2024. Polacy szykują już groby bliskich

Co roku tuż przed 1 listopada na cmentarzach można zauważyć więcej osób, które sprzątają miejsca pochówku swoich bliskich. Polacy nawet dwa tygodnie przed świętem myją groby, aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. Jak wiadomo, dzień Wszystkich Świętych łączy się nierozerwalnie ze zniczami, które pojawiły się już w wielu sklepach, a klienci chętnie decydują się na zakup. Okazuje się jednak, że niektórych zniczy lepiej nie kupować, o czym w ostatnim czasie przypomniał wiernym jeden z księży. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Znicze na Wszystkich Świętych. Takich lepiej nie kupować!

Jakiś czas temu na portalu X pojawił się wpis Janusza Chyły, czyli proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach. Ksiądz przez social media postanowił dotrzeć do wiernych i przypomnieć im, by nie kupowali zniczy z religijnymi symbolami. Według duchownego taki zakup to błąd, bowiem po zużyciu znicz trafia do śmietnika, a ma przecież na sobie wizerunek osób świętych czy symboli.

Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik - napisał duchowny na serwisie X.

Lada moment pod postem w sekcji komentarzy rozpętała się prawdziwa burza. Internauci w większości skrytykowali podejście księdza do całej sprawy i wyrazili dosadnie swoje niezrozumienie. Sporo użytkowników stwierdziło, że to przecież naturalne, iż po zużyciu znicz ląduje w koszu na śmieci, tak samo jak np. krzyże tymczasowe po pogrzebach. Pojawiły się także wpisy, w których internauci zarzucali hipokryzję duchownemu, nawiązując do gadżetów religijnych, które kościół sprzedaje w różnych miejscach, w tym np. pod Jasną Górą.

Przecież kościół pięknie zarabia na takich świętach i tym podobnych gadżetach. Proszę pooglądać stragany pod Jasną Górą - czytamy w sekcji komentarzy.

Jak więc widać, nie każdy podziela zdanie duchownego i z pewnością w tym roku podobnie jak w poprzednich latach na cmentarzach pojawi się sporo zniczy z symbolami religijnymi. Dajcie znać na naszych social mediach, jakie jest wasze podejście do sprawy.