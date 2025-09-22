Kultowe Centrum Handlowe Manhattan w Gdańsku, otwarte w 2004 roku, stoi przed wizją rozbiórki.

Złożono formalny wniosek o rozbiórkę istniejącego budynku, choć plany dotyczące nowego kompleksu wciąż budzą kontrowersje.

Inwestor chce stworzyć obiekt wielofunkcyjny z handlem, usługami, mieszkaniami i schronem, ale miasto ma inne plany dotyczące wysokości zabudowy.

Czy to oznacza koniec Manhattana w obecnej formie i co powstanie w jego miejscu? Sprawdź, co dalej z symbolem Wrzeszcza

Centrum Handlowe Manhattan. Co z Manhattanem w Gdańsku?

Zakupy w gdańskim Manhattanie to dla wielu mieszkańców Trójmiasta tradycja. Położona w centralnej części dzielnicy Wrzeszcz galeria została otwarta ponad dwie dekady temu, bowiem dokładnie 5 marca 2004 roku. Co ciekawe, twórcy projektu owej galerii otrzymali swego czasu nawet wyróżnienie na projekt w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich w 2004 r.

Centrum posiada łącznie osiem kondygnacji, w tym 3 podziemne. Na klientów czeka aż 80 sklepów i punktów usługowych oraz oczywiście restauracje, kawiarnie, bary, centrum odnowy biologicznej, salony urody, klub fitness, kręgielnia, multimedialna biblioteka i nowoczesny wielofunkcyjny plac zabaw. Na miejscu jak więc widać działa całkiem sporo sklepów oraz usług, więc z pewnością ciosem byłoby ich zamknięcie, a niestety taki scenariusz może być niebawem rzeczywistością.

Centrum handlowe Manhattan Gdańsk zostanie zamknięte?

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu trojmiasto.pl, okazuje się, że w ostatnim czasie wpłynął wniosek o rozbiórkę Manhattanu. Choć już od dwóch lat wiadomo, że przyszłość galerii jest przesądzona, to do tej pory temat nie był zbyt często podejmowany i nie mówiono o tym co dalej z obiektem. Na razie wizja przyszłości dzieli inwestora, władze miasta i mieszkańców, a rozmowy o ostatecznym kształcie nowego kompleksu wciąż trwają.

Manhattan Gdańsk: co dalej z centrum?

Właściciel Manhattanu (Futureal) pod koniec marca złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Futureal chce, by nowy obiekt miał 30 m od strony al. Grunwaldzkiej i schodkowo rósł do 55 m, nawiązując do sąsiednich wieżowców. Miasto natomiast planuje ograniczenie wysokości do 30 m, a wniosek inwestora o warunki zabudowy nie pojawił się w tegorocznych zestawieniach. To pokazuje, że porozumienia wciąż nie ma.

We wrześniu spółka FIP Gdańsk Retail złożyła formalny wniosek o rozbiórkę istniejącego budynku. Na razie nie wyznaczono daty rozpoczęcia prac, ale wiadomo, że w planach jest również przebudowa podziemnego parkingu. Ma on nie tylko pozostać częścią nowego kompleksu, ale też pełnić dodatkową funkcję - miejsca doraźnego schronienia w razie zagrożenia.

Rozważamy różne możliwości, w tym także uwzględniającą zachowanie podziemnego parkingu. Przede wszystkim zależy nam na możliwie szybkim przeprowadzeniu rozbiórki z minimalnymi jej uciążliwościami. Nasze plany zakładają, iż parking zostanie tak przebudowany, aby spełniał także funkcję miejsca doraźnego schronienia. Myślimy zatem wielotorowo i staramy się uwzględniać także niestandardowe potrzeby, w tym wynikające z niespokojnych okoliczności, w których żyjemy - relacjonował zarząd Grupy Futureal dla portalu trojmiasto.pl.

Centrum Handlowe Manhattan Gdańsk zyska nowe oblicze

Futureal zapewnia, że w nowym obiekcie zostanie zachowana funkcja handlowo-usługowa, a nawet wzmocniona, bowiem planowane są przestrzenie dla biblioteki miejskiej, świetlicy młodzieżowej i placówek edukacyjnych.

Inwestor chce wprowadzić także funkcję mieszkaniową. Na wyższych kondygnacjach mają powstać mieszkania o różnym metrażu, skierowane do osób poszukujących stałego miejsca do życia. Co ważne, najem krótkoterminowy ma zostać wykluczony.

Choć formalne uzgodnienia między inwestorem a miastem jeszcze trwają, jedno jest pewne – przyszły Manhattan ma być projektem wielofunkcyjnym, który połączy handel, usługi społeczne i mieszkania. Pozostaje pytanie, czy uda się wypracować kompromis w sprawie wysokości zabudowy i jak szybko rozpoczną się prace rozbiórkowe.