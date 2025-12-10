W litewskim Europos Parkas znajduje się niezwykły labirynt zbudowany z tysięcy starych telewizorów.

Instalacja LNK Infotree, autorstwa Gintarasa Karosasa, symbolizuje propagandę ery komunizmu.

Odkryj, co czeka na końcu tej intrygującej ścieżki i jakie przesłanie niesie ze sobą ta unikatowa rzeźba.

Co powiecie na spacer po lesie, który nagle zamienia się w wędrówkę przez tysiące starych telewizorów? Brzmi dziwnie, ale takie miejsce naprawdę istnieje! To ogromny park rzeźb na świeżym powietrzu, gdzie między drzewami stoją monumentalne instalacje. Największe wrażenie robi właśnie labirynt złożony z setek rzędów odbiorników – symbol czasów, gdy telewizja była narzędziem propagandy, a przekaz miał prowadzić ludzi jedną, "właściwą" drogą.

Labirynt z telewizorów, który stał się światowym rekordem

Instalacja, o której mowa nazywa się LNK Infotree i znajduje się w Europos Parkas – ogromnym parku rzeźb niedaleko Wilna na Litwie. W ostatnim czasie pisaliśmy już o tym miejscu, bowiem właśnie tam znajduje się również środek Europy. Więcej informacji na ten temat przeczytacie tutaj: Tu znajduje się środek Europy. To serce Starego Kontynentu.

To swego rodzaju muzeum sztuki współczesnej pod gołym niebem, rozciągające się na kilkudziesięciu hektarach lasu i łąk, z kolekcją ponad 90 prac artystów z wielu krajów. Największe wrażenie robi tam jednak właśnie labirynt z telewizorów autorstwa Gintarasa Karosasa. Jak wygląda i jakie przesłanie za sobą niesie?

Labirynt z 3 tys. telewizorów [ZDJĘCIA]

Symboliczny grób komunizmu i telewizyjnej propagandy

Rzeźba powstała z ok. 3 tys. starych telewizorów oddanych przez mieszkańców Litwy po ogólnokrajowej zbiórce. Ekrany ustawiono tak, by stworzyły gigantyczny labirynt w kształcie drzewa, którego ścieżki mają około 700 metrów długości, a całość zajmuje 3135 metrów kwadratowych.

Telewizory są stare, ciężkie, czasem nadgryzione zębem czasu. I właśnie to działa na wyobraźnię najmocniej, bo te właśnie urządzenia były kiedyś oknami na świat. Tyle że świat, który pokazywały, często był fałszywy. Mało kto o tym wie, ale labirynt ma symbolizować absurd i opresję propagandy sowieckiej, która przez ponad pół wieku była wtłaczana ludziom do głów m.in. przez telewizję. Najmocniejszy akcent czeka odwiedzających na końcu drogi. W samym centrum labiryntu znajduje się bowiem powalony pomnik Lenina - będący symbolicznym "pogrzebaniem komunizmu".

Labirynt pokazuje więc jednego słowa, że:

ściany z ekranów działają jak metafora "jednego przekazu",

kręte korytarze przypominają, jak łatwo zgubić drogę w narzuconej narracji,

zepsute telewizory symbolizują koniec epoki, w której sygnał był ważniejszy od prawdy.