Ludzie nad Bałtykiem robią to mimo zakazów! "Turysty nic nie zatrzyma"

Sinice zmorą nadbałtyckich turystów

Sinice zaliczane są do najstarszych organizmów na ziemi. Występują w wodach słonych i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni. Podczas bezwietrznej pogody niektóre mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wtedy jak rozlana farba, galaretka lub płatki. W przypadku ich zakwitu nie zaleca się wchodzenia do wody, bowiem kąpiel w zanieczyszczonym sinicami zbiorniku może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W razie połknięcia takiej wody, mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha. Niestety, nie wszystkich zniechęcają nie tylko same zakazy, ale także zagrożenia zdrowotne związane z kąpielami w takich miejscach.

Nie wszyscy wczasowicze respektują zakazy

Jak zauważył portal Radio Zet, m.in. osoby spędzające wczasy na plaży w Stegnie lekceważąco podeszły do obecności sinic w Bałtyku. Ich zachowanie pokazał na swoim profilu na TikToku portal NaMierzeje.pl. Na nagraniu widać, że pomimo zakazu kąpieli, wypoczywający nad morzem ludzie ochoczo wchodzą do zakażonego zbiornika. "Sinice? No i co z tego? Turysty nic nie zatrzyma" - podpisano film.

- "Nie zrozumiem", "Ludzie często zapominają o sprawdzeniu flagi", "Selekcja naturalna" - pisali internauci, których oburzało lekceważące zachowanie. Znaleźli się jednak tacy, którzy bronili "śmiałków".

- "Pochodzę z małej wioski nad zalewem i nigdy się nie przejmowaliśmy sinicami", "Mieszkam nad morzem, od małego bawiłam się w wodzie, nie patrząc czy są, i żyję, nigdy się nie zatrułam" - odpowiadali w kontrze inni.

Co może grozić po kąpieli w wodzie z sinicami?

Rodzaje toksyn sinicowych:

hepatotoksyny , czyli substancje wywierające działanie toksyczne na wątrobę - ich celem jest uszkodzenie komórek wątroby, chodź odnotowuje się także szkodliwe działanie na nerki, do tego typu toksyn należą: mikrocystyny, nodularyna i cylindrospermopsyna

, czyli substancje wywierające działanie toksyczne na wątrobę - ich celem jest uszkodzenie komórek wątroby, chodź odnotowuje się także szkodliwe działanie na nerki, do tego typu toksyn należą: mikrocystyny, nodularyna i cylindrospermopsyna neurotoksyny to rodzaj toksyn działających na układ nerwowy - powodują one porażenie mięśni, a następnie uduszenie wskutek niewydolności oddechowej: anatoksyna-a, anatoksyna-a(s), saksytoksyna;

to rodzaj toksyn działających na układ nerwowy - powodują one porażenie mięśni, a następnie uduszenie wskutek niewydolności oddechowej: anatoksyna-a, anatoksyna-a(s), saksytoksyna; dermatotoksyny produkują związki działające toksycznie na skórę, które powodują:swędzenie skóry,

produkują związki działające toksycznie na skórę, które powodują:swędzenie skóry, pieczenie,

obrzęk,

rumień;

wysypka grudkowa lub pęcherzowa,

pokrzywka,

zapalenie spojówek pojawia się po kilku godzinach od kontaktu z wodą zawierającą następujące toksyny: lynbgyatoksynę-a, aplysiatoksynę, debromoaplysiatoksynę

