Sinice nad Bałtykiem. Inspektorzy zamknęli kolejne szcześć kapielisk

Tu nad Bałtykiem nie wolno się kąpać. Jest zakaz z powodu sinic

W środę, 21 sierpnia sanepid wydał zakaz kąpieli na pięciu kąpieliskach na Pomorzu. Kąpieliska zamknięto z powodu zakwitu sinic. Na bieżąco informacje o stanie wody są podawane w serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Czerwone flagi wywieszono na dwóch kąpieliskach w Gdyni: Śródmieściu i Redłowie, na kąpielisku w Mikoszewie oraz na dwóch kąpieliskach w Stegnie.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ sanepid wprowadził zakaz kąpieli również nad jeziorem Drawsko w Czaplinku. Tu zakaz został wprowadzony już wcześniej.

Z kolei od wtorku, 20 sierpnia przez zakwit sinic nie można korzystać z uroków kąpieli na czterech kąpieliskach w Zachodniopomorskim.

Czym grozi kąpiel w zanieczyszczonej wodzie?

U osób, które napiły się wody z zakwitem lub pływały w kożuchach glonów, mogą pojawić się następujące dolegliwości:

wysypka na skórze,

swędzenie i łzawienie oczu,

wymioty,

biegunka,

gorączka,

bóle mięśni i stawów

Dolegliwości te mogą wystąpić bezpośrednio lub kilka dni po kąpieli w wodzie, gdzie był toksyczny zakwit sinic. Od dłuższego czasu nie odnotowano przypadków śmiertelnych wśród ludzi, jednakże w kilku sytuacjach zachorowania były bardzo poważne.

Czym są sinice?

Sinice taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach. Występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej pośród innych grup fitoplanktonu lub tworząc maty bentosowe na dnie zbiorników. Mogą wykorzystywać szerokie spektrum światła, są odporne na złe warunki tlenowe, tolerują wysokie wartości pH.