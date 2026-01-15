Maja i Kinga zginęły w wypadku. Michał G. odpowie za śmierć nastolatek

Dwie ofiary wypadku w Kurowie. Akt oskarżenia przeciwko 17-latkowi

Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował w czwartek, że akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Sprawa dotyczy wypadku, do którego doszło w nocy z 10 na 11 listopada 2025 r. Około godz. 2:40 na drodze pomiędzy miejscowościami Kurowo i Choczewko doszło do wypadku drogowego, podczas którego kierujący volkswagenem passatem Michał G. nie dostosował prędkości do panujących warunków jazdy, stracił kontrolę nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze drogi i uderzył w drzewo. Dwie nastoletnie pasażerki zginęły na miejscu.

Tragiczne okoliczności wypadku pod Kurowem: Pijany 17-latek za kierownicą

Podczas śledztwa ustalono, że Michał G. nie miał prawa jazdy, a samochód, którym kierował, nie miał aktualnych badań technicznych. Co więcej, w chwili wypadku 17-latek miał 0,44 promila alkoholu we krwi.

- Prokurator przedstawił Michałowi G. zarzut popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowy ze skutkiem śmiertelnym - powiedział prok. Duszyński i dodał, że przesłuchany w charakterze podejrzanego Michał G. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Co grozi Michałowi G. za spowodowanie śmiertelnego wypadku?

12 listopada 2025 r. wobec Michała G., Sąd Rejonowy w Wejherowie, na wniosek prokuratora, zastosował areszt tymczasowy do 9 lutego br. Michałowi G. za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

