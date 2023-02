W piątek, 13 stycznia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego słupskiego szpitala trafił 11-tygodniowy chłopiec z powodu trudności z wybudzeniem się. Zdrowie i życie dziecka było zagrożone. Nie było chwili do stracenia, a w pomorskich placówkach nie było wolnych miejsc. Zapadła więc decyzja o przetransportowaniu chłopca do szpitala w Szczecinie Zdrojach. Nieoceniona okazała się w tym przypadku pomoc wojska. Małego pacjenta przetransportowała do szczecińskiego szpitala 1. grupa Poszukiwawczo-Ratownicza ze Świdwina.

Po miesiącu od tamtych wydarzeń, mały Ksawery znów pojawił się w Słupsku. Tym razem na szczęście nie potrzebował już pomocy medyków. Wraz z rodzicami przybył do placówki, by osobiście wręczyć personelowi podziękowanie za uratowanie jego zdrowia i życia.

"Ksawery żyje, urósł duży i ma się coraz lepiej. Czeka go jeszcze długa rehabilitacja, ale wszystko jest na dobrej drodze" - informują przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

i Autor: Archiwum prywatne / reprodukcja Domin Mały Ksawery stoczył walkę o życie. Rodzice chłopca dziękują medykom

