Marta Nawrocka robi to z prawdziwą gracją. Wszystko widać na zdjęciach pierwszej damy

Spis treści

Marta Nawrocka sama wiesza pranie w Gdańsku

Marta Nawrocka i Karol Nawrocki budzą powszechne zainteresowanie. 39-latka pokazuje, że nie zapomniała o codziennych czynnościach. W tym przypadku mowa o wieszaniu prania. Przyszła pierwsza dama robi to z gracją i dba o najdrobniejsze szczegóły. Ma wprawę w ogarnianiu bluzek, koszul i skarpetek. Co ciekawe - Nawrocka ujawniła w rozmowach z dziennikarzami, że prezydent elekt pomaga jej w domu - robi zakupy, zajmuje się dziećmi. Tym razem jednak z prozą codzienności zmierzyła się sama Marta Nawrocka. Zobaczcie, jak to wyglądało w naszej galerii! Pod nią dalszy ciąg materiału!

Kim jest Marta Nawrocka?

Po wygranej Karola Nawrocki Polacy ruszyli na poszukiwania informacji, kim jest jego małżonka. W rozmowie z Super Expressem podkreśliła, że od pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. 39-letnia Marta Nawrocka nie boi się akcji rodem z filmów kryminalnych.

- Wchodzimy do nielegalnych punktów z grami hazardowymi, zatrzymujemy ludzi, zabezpieczamy automaty, gotówkę prowadzimy czynności procesowe. Walczymy z nielegalnym hazardem, który działa poza przepisami prawa oraz mocno uzależnia - wspominała w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Marta Nawrocka swoją karierę w służbach rozpoczęła w wieku 21 lat jako funkcjonariuszka Służby Celnej, jeszcze podczas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2017 roku, gdy Służba Celna została włączona do struktur KAS, pracowała w Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni. Po wygranej Nawrockiego, przyszła pierwsza dama musi odejść z tej pracy.

Prywatnie Marta Nawrocka jest matką trójki dzieci: