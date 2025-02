Matka zabarykadowała się w pustostanie z maleńkim dzieckiem

Fałszywe euro nad morzem! 100 banknotów wprowadzonych do obiegu

Zabarykadowała się z niemowlęciem w pustostanie. Dziecko trafiło do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek, 27 lutego przy ulicy Do Studzienki w Gdańsku. Policjanci wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie sprawdzili pustostan, w którym miały przebywać osoby z kilkumiesięcznym dzieckiem.

Konieczna była również pomoc strażaków, którzy łomem musieli otworzyć drzwi do budynku. To, co służby zastały na miejscu jest wstrząsające.

- "Po wejściu do pomieszczenia policjanci zastali tam 40-letnia kobietę z czteromiesięcznym dzieckiem. W pomieszczeniu panował bałagan, było zimno, a na podłodze leżały puszki po piwie, niedopałki papierosów i odchody. Oficer dyżurny natychmiast wezwał na miejsce ratowników medycznych, którzy zajęli się niemowlęciem i przetransportowali je do szpitala na badania" - mówi Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, cytowany przez TVN24.

Kobieta, a także 38-letni mężczyzna próbowali się ukryć przez policjantami za gipsową ścianką. Oboje zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy. W pomieszczeniu znaleziono także psa. Zwierzę trafiło do schroniska Promyk.

Jak wynika z ustaleń, kobieta w środę, 26 lutego przebywała z dzieckiem w jednej z placówek pomocowych. Miejsce w którym doszło do zatrzymania kobiety, ustalili pracownicy socjalni, z którymi współpracuje policja.