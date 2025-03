Autor:

Zmian w szkołach ciąg dalszy. Nie chodzi tylko o religię

Wraz ze zmianą rządu pod koniec 2023 roku w Polsce zmieniło się naprawdę wiele. Rewolucje dostrzegane są także w sektorze edukacji, bowiem ministra nie zwalnia tempa i stale próbuje "naprawić" polskie szkoły. Barbara Nowacka dużą uwagę przykłada m.in. do lekcji religii, które nie są już obowiązkowe, a stopnie nie wliczają się do średniej ocen na świadectwie. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Likwidacja ocen z religii w szkołach. Padła deklaracja z Ministerstwa Edukacji. Co ciekawe, to jednak nie koniec wielkich transformacji!

MEN zapowiada zmiany w lekcjach WF. Uczniowie przygotują się na "trudne czasy"

W poniedziałek 10 marca 2025 roku szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkała się z młodzieżą w Pałacu Młodzieży w Katowicach podczas 11. Okrągłego Stołu Uczniowskiego i to właśnie tam uczniowie usłyszeli o kolejnych zmianach, które będą wprowadzane do polskich szkół. Tym razem dotyczą one lekcji wychowania fizycznego - nowy WF będzie wymagał od młodzieży więcej wysiłku!

Trwają prace nad podstawą programową z wychowania fizycznego, gdzie - na moją prośbę, po konsultacjach z Ministerstwem Obrony Narodowej - będzie więcej zajęć, które będą przygotowywały młodzież do klas mundurowych, ale będą dawały też komponent z obrony cywilnej - mówiła Barbara Nowacka, cytuje portal edziecko.pl.

Szefowa resortu edukacji dodała także, iż w tych trudnych czasach młodzież powinna mieć wszystkie kompetencje ruchowe i stąd chęć wprowadzenia owych zmian.

Młodzież oczywiście musi mieć wszystkie kompetencje ruchowe, […] ale w tych trudnych czasach kompetencje wytrwałościowe, wytrzymałościowe, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, też fizyczne, są bardzo potrzebne - mówiła Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą.

