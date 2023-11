Mevo 2.0 już w pełni funkcjonalny. Już oficjalnie na ulicach Pomorza!

Jak sprawowało się Mevo ?Podsumowanie testów

Testy przeprowadzane były w okresie jesiennym. Stało się tak w związku ze zmianą kluczowego podwykonawcy odpowiedzialnego wcześniej zarówno za rowery “elektryczne” jak i system IT. Przez to też poszczególne funkcjonalności były w ostatnim czasie dostępne częściowo. Ale to już za nami.

- Cieszymy się i gratulujemy hiszpańskiemu operatorowi, że dał radę wprowadzić nowy system w ciągu trzech miesięcy - mówi Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. - Jesteśmy jednak świadomi, że prawdziwy test skuteczności przejdziemy wiosną, kiedy zainteresowanie rowerami wzrośnie kilkukrotnie.

Oceny użytkowników

Na dziesięć dni przed końcem testów udostępniliśmy użytkownikom Mevo ankietę, w której oceniali działanie systemu: ● 96,5% ankietowanych uważa, że rower miejski jest potrzebny w Obszarze Metropolitalnym. (Jedynie 1,9% wykazało zdanie odrębne, a 1,5% uczestników ankiety nie ma konkretnego zdania w powyższym zakresie)● większość ankietowanych uznało wspomaganie napędu w “elektryku” pozytywnie (32,8% uznało je za bardzo dobre, 45,2% za raczej dobre, 17,8% za dobre). ● 37,7% ankietowanych uznało, komfort korzystania z “elektryków” za bardzo dobry, wg. 41,6% jest raczej dobry, a 19,2% ceni go na poziomie dobrym.● Większość ankietowanych (74,4%) korzystało zarówno z roweru tradycyjnego, jak i ze wspomaganiem elektrycznym. 24,4% respondentów miało styczność wyłącznie z “elektrykiem”. Jedynie 1,2% użytkowników skorzystało tylko z jednośladu tradycyjnego. Komfort korzystania z “klasyków” jest umiarkowanie pozytywnie oceniany przez mieszkańców. Według 24% ankietowanych jest on bardzo dobry, zdaniem 28% respondentów raczej dobry, a 32% mieszkańców ocenia go na poziomie dobrym.● 61,4% osób uczestniczących w ankiecie uważa, że dodatkowa opłata w wysokości 10 zł za pozostawienie roweru poza stacją postoju Mevo jest dobrym pomysłem. W sekcji przeznaczonej na uwagi dodatkowe mieszkańcy zwracają uwagę na odpowiednie i konkurencyjne ceny abonamentów za korzystanie z usługi. Dobrze została również oceniona komunikacja, w tym czas udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Głosy jak “na mevo przesiadłem/am się jeżdżąc w tym roku wcześniej wiele kilometrów zwyczajnym rowerem” czy “system Mevo pomógł mi, jak i wielu mieszkańcom, zdecydowanie ułatwił możliwość dojazdów z punktu A do B”, utwierdzają nas w przekonaniu, że Mevo to nasz wspólny projekt, który ma znaczenie dla mieszkańców gmin, które biorą w nim udział.

System Roweru Metropolitalnego Mevo 2.0 jest już w pełni funkcjonalny od czwartku, 16 listopada. Dotychczas mieszkańcy Trójmiasta i okolicznych gmin przez 3 miesiące uczestniczyli w testach, które przebiegły pomyślnie. Gdański Obszar Metropolitalny zachęca do korzystania z roweru miejskiego.