Mieszkania w Polsce tanieją. W tych miastach ceny spadły o kilka procent!

Anastazja Lisowska
2025-10-10 13:01

Choć w ostatnich latach ceny mieszkań biły rekordy, najnowsze dane pokazują, że rynek wtórny w Polsce zaczyna wyhamowywać. W niektórych dużych miastach ceny za metr kwadratowy spadły nawet o kilka procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Czy to początek większej zmiany na rynku nieruchomości?

Rynek nieruchomości w Polsce

Ceny mieszkań w Polsce od lat budzą ogromne emocje zarówno wśród kupujących, jak i sprzedających. Po okresie dynamicznych wzrostów, napędzanych wysokim popytem, programami wsparcia oraz inflacją, rynek zaczyna się stabilizować. Coraz częściej widać, że boom mieszkaniowy z ostatnich lat wyhamowuje, a w niektórych regionach nawet lekko się cofa. Zmiany te widać szczególnie na rynku wtórnym, gdzie sprzedający coraz częściej muszą godzić się na obniżki cen.

Średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego. Lokale potaniały rok do roku

W ostatnim czasie serwis gethome.pl zaprezentował raport średnich cen mieszkań z rynku wtórnego w Polsce. W raporcie porównano m.in. ceny mieszkań rok po roku i okazało się, że w wielu dużych metropoliach cena ze metr kwadratowy uległa znacznej obniżce! Gdzie konkretnie i o ile staniały mieszkania? Więcej szczegółów znajdziecie w galerii zdjęć poniżej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych miastach mieszkania są tańsze niż rok temu [RAPORT]

W tych miastach mieszkania są tańsze
15 zdjęć

Rynek wtórny pod lupą: stabilizacja cen i delikatne wahania w największych miastach

Zgodnie z raportem gethome.pl we wrześniu 2025 roku ceny mieszkań na rynku wtórnym pozostały w dużej mierze stabilne, a zmiany w poszczególnych metropoliach nie przekroczyły kilku procent. Z analizy portalu wynika, że poziom cen z sierpnia utrzymał się w:

  • Krakowie – ok. 16,6 tys. zł/m²,
  • Wrocławiu – ok. 14,2 tys. zł/m²,
  • Trójmieście – ok. 15,9 tys. zł/m²,
  • Łodzi – ok. 9 tys. zł/m²,
  • Poznaniu – ok. 11,7 tys. zł/m².

W Katowicach ceny spadły o 1% (do ok. 11,6 tys. zł/m²), natomiast w Warszawie wzrosły o podobny odsetek – do nieco ponad 17,9 tys. zł/m².

Łódź nadal najtańsza, ale ceny tam rosną

Co ciekawe, Łódź wciąż pozostaje najtańszą metropolią w Polsce, głównie z powodu dużego udziału mieszkań w blokach z wielkiej płyty i starych kamienicach. Wzrost średnich cen może jednak wynikać z rosnącego udziału nowych lokali, które w ostatnich latach powstawały tam bardzo dynamicznie.

Podsumowując, rynek wtórny w Polsce wszedł w fazę wyraźnej stabilizacji. Ceny w większości metropolii utrzymują się na zbliżonym poziomie.Wciąż jednak można zauważyć wyraźny podział na drogie rynki, jak Warszawa czy Kraków, i tańsze jak Łódź czy Katowice.

