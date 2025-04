Mieszkanka Chojnic straciła 50 tys. zł! Dała się nabrać na nowy trik oszustów

Wkładasz to do święconki? Uważaj! To śmiertelna trucizna

Spis treści

Oszuści nie próżnują! Mają nowy sposób na wyłudzenie oszczędności życia

W dobie błyskawicznego rozwoju technologicznego oszuści bezwzględnie wykorzystują naszą ufność, niewiedzę i lęk, aby wyłudzić pieniądze. Ich metody stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudne do rozpoznania. W ostatnim czasie pisaliśmy o triku, przez który 58-letnia kobieta straciła oszczędności życia, myśląc, iż pomaga bliskim w potrzebie, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Straciła oszczędności życia. Wszystko przez trik z telefonem w toalecie! Mimo działań policji i apelowania do Polaków, przestępcy niestety nie dają za wygraną i co rusz próbują wyłudzić pieniądze od kolejnych osób. Tym razem ofiarą była 39-letnia mieszkanka Chojnic.

Kobieta straciła 50 tys. zł. Myślała, że rozmawia z doradcą finansowym

Jak czytamy na portalu Fakt.pl, do mieszkanki Chojnic zadzwoniła kobieta podająca się za doradcę finansowego. Profesjonalny ton rozmowy i powoływanie się na Komisję Nadzoru Finansowego wzbudziły zaufanie 39-latki. Największe wrażenie zrobiła jednak znajomość szczegółów jej wcześniejszych inwestycji, co utwierdziło ją w przekonaniu, że rozmawia z prawdziwym ekspertem. Pod pretekstem technicznej pomocy w "odzyskaniu środków", oszustka nakłoniła kobietę do zainstalowania aplikacji AnyDesk, która umożliwiła przestępcom zdalny dostęp do całego telefonu, w tym do aplikacji bankowej.

Chcąc uwiarygodnić swój plan, oszuści zaprezentowali ofierze fałszywą platformę inwestycyjną, na której widoczne były rzekome zyski. Kiedy z konta kobiety zaczęły znikać pieniądze, przestępcy namówili ją na zaciągnięcie kredytu, obiecując "pomnożenie zysków". Niestety dopiero w momencie podpisywania wniosku kredytowego 39-latka nabrała podejrzeń, więc przerwała kontakt z oszustami i zgłosiła sprawę na policję, mimo to z jej konta zniknęło już blisko 50 tysięcy złotych.

Jak nie dać się naciągnąć oszustom? Sprawdź, zanim stracisz oszczędności życia!

Oszuści podszywają się m.in. pod banki, dzwonią i informują o podejrzanych transakcjach na twoim koncie, chcą wyłudzić dane logowania, kody SMS lub nakłonić do zainstalowania podejrzanego oprogramowania. Pamiętaj! Bank nigdy nie poprosi Cię o podanie hasła lub kodu SMS przez telefon! Jeśli masz wątpliwości, rozłącz się i zadzwoń bezpośrednio do placówki, korzystając z numeru na oficjalnej stronie internetowej.

Jak się chronić przed oszustami?

Bądź czujny i nie ufaj nieznajomym

Nigdy nie podawaj haseł i kodów SMS przez telefon

Sprawdzaj wiarygodność firm i osób, zanim powierzysz im swoje pieniądze

Nie klikaj w podejrzane linki w SMS-ach i e-mailach

Zgłaszaj podejrzane sytuacje na policję.