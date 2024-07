Gdzie jest Iwona?

Mija 14 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek. Nadal nie wiadomo, gdzie jest kobieta

Zaginięcie Iwony Wieczorek. 14 lat temu, w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, młoda kobieta wyszła ze znajomymi do klubu w Sopocie. W czasie imprezy pokłóciła się ze znajomymi i postanowiła sama wrócić do domu. Wtedy była widziana po raz ostatni. Mimo że od zaginięcia Iwony Wieczorek minęło 14 lat, to los kobiety nadal pozostaje nieznany. Powstało mnóstwo teorii, a wielokrotnie zapowiadane "przełomy w sprawie" nigdy nie nadeszły.