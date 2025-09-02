Mimo pogody Sopot pękał w szwach! Ile osób odwiedziło molo, a ilu ukarano mandatami?

Sopot przyciągnął ponad 712 tys. turystów latem, mimo kapryśnej pogody, udowadniając swoją atrakcyjność dzięki bogatej ofercie kulturalnej i rekreacyjnej.

Służby miejskie nałożyły mandaty na łączną kwotę ponad 258 tys. zł, a policja wszczęła 88 postępowań w sprawie przestępstw uciążliwych dla społeczeństwa.

Straż pożarna interweniowała 144 razy, a ratownicy WOPR przeprowadzili 62 akcje ratunkowe, zapewniając bezpieczeństwo na kąpieliskach.

Bezpieczeństwo w Sopocie. Staż miejska, straż pożarna, policja o wakacjach w Sopocie

W czasie od 1 czerwca do 28 sierpnia 2025 r. strażnicy miejscy w Sopocie wystawili 1353 mandaty na łączną kwotę 258 400 zł, w tym za wykroczenia w ruchu drogowym 1225 mandatów na kwotę 234 750 zł. 164 mandaty na kwotę 18 900 zł wystawione zostały rowerzystom i osobom na hulajnogach elektrycznych.

Funkcjonariusze pouczyli 233 osoby, a 1586 wylegitymowali. Liczba blokad założonych na koła nieprawidłowo zaparkowanych aut to 781. Wydano 19 dyspozycji odholowania pojazdów. Do pogotowia socjalnego odwiezione zostały 34 osoby. Dyżurny Straży Miejskiej w Sopocie przyjął 1486 zgłoszeń od mieszkańców.

Podczas tego sezonu sopoccy strażnicy poświęcili wiele uwagi kontroli Strefy Ograniczonego Dostępu w kwartale ulic Pułaskiego, Bema, Fiszera i Sobieskiego. To pierwsza taka strefa w Sopocie, wprowadzona po konsultacjach z mieszkańcami, pilotażowo na sezon letni. Funkcjonariusze SM angażowali się w kampanię informacyjną „Pomagaj mądrze”, której celem jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec osób doświadczających bezdomności. Jak co roku uczestniczyli również w programie „Bezpieczne wakacje”

– informują strażnicy miejscy.

Strażnicy miejscy zajmują się także ochroną zwierząt, zarówno tych które się zagubiły, jak i tych, które potrzebują pomocy weterynaryjnej. Do transportu zwierząt wykorzystywany jest przeznaczony do tego celu radiowóz, wyposażony w dużą klatkę oraz niezbędne akcesoria do bezpiecznego podjęcia zwierzęcia z ulicy czy plaży. Zwierzaki najczęściej trafiają bezpośrednio do schroniska Sopotkowo. Niektóre z nich, głównie chore ptaki, które wymagają specjalistycznej opieki weterynaryjnej, przewożone są do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA. W czasie wakacji sopoccy funkcjonariusze policji, wsparci przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, przeprowadzili (poza interwencjami w ruchu drogowym) 2356 interwencji i wylegitymowali 5893 osób. Ponadto mandatami ukarano 268 sprawców wykroczeń, 985 osób pouczono, a wobec 293 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Ogólna liczba wykroczeń w okresie letnim to 1349. Policjanci doprowadzili do Pogotowia Socjalnego 48 osób.

Od początku czerwca sopocka policja wszczęła 88 postępowań z kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa, do których należą: kradzież mienia (63), kradzież samochodu (4), kradzież z włamaniem (17), rozbój (4).

Policjanci Ruchu Drogowego KMP w Sopocie ujawnili 1472 wykroczenia. Łączna liczba osób wylegitymowanych wyniosła 3935, nałożono 1200 mandatów karnych, a 190 osób pouczono. Liczba kierujących pod wpływem alkoholu i podobnie działającego środka – 78. Zatrzymano 62 prawa jazdy oraz 163 dowody rejestracyjne.

Funkcjonariusze sopockiej policji podczas sezonu letniego zabezpieczyli 21 imprez masowych i 7 zgromadzeń. Policjanci realizowali również programy i projekty edukacyjne: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie” i „Uczę się bezpieczeństwa”.

Jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Sopocie, w okresie wakacyjnym uczestniczyła w 144 zdarzeniach. W analogicznym okresie roku 2024 tych akcji było 177. Strażacy wyjeżdżali do 18 pożarów oraz 105 miejscowych zagrożeń, oraz 21 zdarzeń zakwalifikowanych jako alarmy fałszywe w dobrej wierze. W prowadzonych działaniach ratowniczych poszkodowane zostały 23 osoby.

W związku ustawową działalnością Państwowej Straży Pożarnej w czasie wakacji wydano łącznie 18 opinii, które pozytywnie oceniały warunki bezpieczeństwa pożarowego imprez masowych (na terenie Opery Leśnej). Największe imprezy masowe pn. „XTB KSW 107”, „Turniej Ligi Narodów w siatkówce halowej Mężczyzn VNL 2025” oraz „Top of the Top Sopot Festival 2025” zostały dodatkowo skontrolowano przez funkcjonariuszy sopockiej komendy.

Strażacy dodatkowo zabezpieczali pod kątem przeciwpożarowym imprezy masowe, w których udział brało od tysiąca do 15 tys. osób. Przeprowadzono także kontrole obiektów, w których organizowany był wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym skontrolowano również 34 obiekty budowlane, w tym 16 obiektów hotelarskich i pensjonatów.

W ramach kampanii społecznej „Bezpieczne wakacje”, strażacy prowadzili spotkania edukacyjne z dziećmi na terenie komendy oraz na festynach rodzinnych, piknikach, koloniach i półkoloniach. Łącznie w ramach przygotowania do sezonu oraz w jego trakcie odbyło się blisko 10 spotkań, w których uczestniczyło ok. 1000 osób (dzieci, młodzież i ich opiekunowie oraz seniorzy). Druhowie z Sopotu wzięli również udział w interaktywnym miasteczku Volvo for Safety i w Dniu Bezpieczeństwa organizowanym na terenie Sopockiego WOPR. Ponadto, za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych informowali o prawidłowym postępowaniu m.in. w czasie burz i silnych wiatrów, jak postępować z gniazdami i rojami owadów błonkoskrzydłych, a także informowali o bezpiecznych zasadach wypoczynku nad wodą

– dodają strażacy.

Bezpieczeństwo nad wodą. Dane WOPR

W sezonie letnim (lipiec, sierpień) o bezpieczeństwo na 7 kąpieliskach morskich w Sopocie dbało 21 ratowników. Dodatkowo na pozostałym terenie linii brzegowej czuwał zespół 4 ratowników pracujących w ramach grupy interwencyjnej oraz ratownik-koordynator. Kończący się sezon był na kąpieliskach bezpieczny, nie było przypadku utonięcia.

Ratownicy przeprowadzili 62 akcje ratownicze w tym 44 związane z bezpośrednim zagrożeniem życia. Przeprowadzili 58 akcji poszukiwawczych, głównie zagubionych na plażach dzieci oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy 98 osobom. Z bezpiecznej kąpieli skorzystało 3549 dzieci przebywających na koloniach w Sopocie. Dodatkowo ratownicy przepracowali ponad 3,5 tys. godzin w ramach wolontariatu, pracując między innymi w nocy oraz prowadząc profilaktykę.

Ponadto przez 365 dni w roku, 24 h na dobę w Sopocie funkcjonuje Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które odpowiada za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń wpływających na numer ratunkowy nad wodą 601 100 100 oraz numer alarmowy 984.

GALERIA: Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte