To najszczęśliwsze miasto w Polsce. Mieszkańcy mają mnóstwo powodów do radości!

Które miasto w Polsce uznawane jest najszczęśliwsze?

Polskie miasta są różnorodne jak sami ich mieszkańcy – jedne tętnią życiem i przyciągają wielkomiejskim tempem, inne zachwycają spokojem i bliskością natury. Każde ma swój charakter, a to, jak żyją w nich ludzie, coraz częściej staje się przedmiotem badań i rankingów.

W ostatnich latach coraz częściej powstają zestawienia, które pokazują, gdzie w Polsce żyje się najlepiej i gdzie ludzie czują się najbardziej spełnieni. Postanowiliśmy więc zapytać sztuczną inteligencję, by spośród wszystkich miast w Polsce wybrała ona jedno najszczęśliwsze. Efekt? Zaskakujący!

Najszczęśliwsze miasto w Polsce. Gdynia zdeklasowała konkurentów

W którym polskim mieście szczęście widać na każdym kroku? O to postanowiliśmy zapytać AI, która przeanalizowała m.in. różne rankingi jakości życia, badania opinii mieszkańców oraz zestawienia międzynarodowe. Odpowiedź okazała się jednoznaczna - to właśnie Gdynia uchodzi za najszczęśliwsze miasto w Polsce. Mieszkańcy cenią tu nie tylko bliskość morza i zieleni, ale także bezpieczeństwo, dobrą infrastrukturę i wyjątkową atmosferę sprzyjającą codziennemu życiu.

Na wybór AI wpływ miało również to, że w globalnym rankingu "Happy City Index" przygotowanym przez londyński Institute for Quality of Life Gdynia zajęła 122. miejsce i uzyskała brązowe wyróżnienie. Eksperci docenili ją za wysoką jakość zarządzania, opiekę zdrowotną, dobrą jakość życia, politykę społeczną oraz ochronę środowiska i mobilność.

Dodatkowo w badaniach realizowanych przez portal Otodom wraz z partnerami (projekt "Szczęśliwy Dom") mieszkańcy Gdyni deklarują wysoki poziom zadowolenia z miejsca zamieszkania, co potwierdza jej silną pozycję w zestawieniach.

Gdynia jako najszczęśliwsze miasto w Polsce

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Wiemy już, które miasto w Polsce uznawane jest za najszczęśliwsze, lecz gdzie konkretnie w naszym kraju żyje się najlepiej? Oprócz Gdyni znajdziemy wiele innych destynacji wartych rozważania np. podczas przeprowadzki.