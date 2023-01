Jasnowidz Jackowski w koszmarnej przepowiedni. 2023 rok to ogromna bieda i załamanie gospodarki! Zdradził, kiedy to się zacznie!

Lębork. 14-latka potrącona pasach przez 19-letniego kierowcę. Nie zachowała ostrożności

Na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kossaka i Gdańskiej w Lęborku 14-latka została potrącona przez 19-letniego kierowcę audi. Na szczęście zdarzenie nie miało tragicznych konsekwencji i dziewczynka wyszła z niego niemal bez szwanku. Badanie alkotestem wykazało, że 19-latek był trzeźwy. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych. Opublikowane przez policję nagranie incydentu pokazuje jednak, że do nieszczęścia przyczyniła się także nastolatka, która przechodziła przez pasy bez zachowania należytej ostrożności. Dziewczynka zupełnie zlekceważyła fakt, że przechodzi przez jezdnię, którą poruszają się samochody i nie upewniła się, że żaden pojazd nie nadjeżdża w jej kierunku, dlatego mundurowi uświadomili ją o konsekwencjach takiego zachowania.

Apel policji do uczestników ruchu drogowego

Pomorska policja przypomina, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przypadku kolizji z samochodem są najbardziej narażeni na poważne obrażenia, a skutki zderzenia z pojazdem mogą być katastrofalne. Z kolei kierujący powinni pamiętać, że znak D-6 „przejście dla pieszych” jest nie tylko informacją dla kierowcy o tym, że zbliża się do przejścia. Znak ten zobowiązuje go do zwolnienia i zachowania szczególnej ostrożności. Szczególnie czujnym należy być przy przejściach dla pieszych, które są słabo oświetlone lub znajdują się w obrębie skrzyżowania dróg. Pieszym z kolei zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Za każdym razem przed wejściem na pasy należy upewnić się czy można to zrobić bezpiecznie. Zabronione jest również korzystanie z telefonu bądź innego urządzenia elektronicznego w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni.

Młody kierowca nie opanował auta, przeciął rondo w Sulechowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.