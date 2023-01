Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych jasnowidzów we współczesnej Polsce. Swoimi wizjami przyszłości dzieli się ze słuchaczami za pośrednictwem swojego kanału na portalu YouTube. To właśnie tam można zauważyć, jak wielką popularnością cieszy się jasnowidz Jackowski. Wraz z końcem roku 2022, dziennikarz "Super Expressu" udał się do Krzysztofa Jackowskiego, by spytać go o to, jaki będzie 2023 rok dla Polaków. Czy czeka nas spokojny rok, czy może powinniśmy być gotowi na to, że wydarzy się coś złego? Jasnowidz Jackowski nie miał wątpliwości. Jego przepowiednia może przerazić wiele osób.

Jasnowidz Jackowski w koszmarnej przepowiedni. 2023 rok to ogromna bieda i załamanie gospodarki! Zdradził, kiedy to się zacznie!

- Bardzo niedobre rzeczy finansowe będą działy się w Polsce w kwietniu 2023 roku. Czekają nas duże problemy. To będzie czas wielkich tąpnięć. Mogą mieć one związek z tąpnięciami na świecie, ale wszyscy będziemy o tym mówili i myśleli - mówi Jackowski i dodał: - Litr benzyny w Polsce będzie kosztował 23 złote!

Krzysztof Jackowski przewiduje jak będzie się żyło, nam Polakom, w 2023 roku