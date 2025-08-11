Młodzi ryzykanci wspięli się na maszt, a później zaczęli uciekać. Małpowali filmiki z internetu

Dwóch osiemnastolatków z Tczewa postanowiło zaimponować swoim znajomym i wspięło się na maszt telekomunikacyjny. Mężczyźni poruszali się po konstrukcji bez żadnych zabezpieczeń, a ich wyczyny zostały nagrane. Interweniowała policja, która nałożyła na śmiałków wysokie mandaty.

  • Dwóch 18-latków z Tczewa wspięło się nocą 8 sierpnia 2025 roku na maszt telekomunikacyjny w Narkowach.
  • Mężczyźni wspinali się bez zabezpieczeń, nagrywając swoje wyczyny, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla ich życia.
  • Policja zatrzymała sprawców i nałożyła na każdego z nich mandat w wysokości 1000 zł.

Urban climbing w Tczewie. Młodzi ryzykują życiem dla sławy w sieci

W nocy 8 sierpnia 2025 roku, patrol policji z Tczewa zauważył dwie osoby wspinające się po maszcie telekomunikacyjnym w miejscowości Narkowy. Funkcjonariusze, wykorzystując sprzęt noktowizyjny, dostrzegli sylwetki na stalowej konstrukcji. Młodzi mężczyźni poruszali się bez uprzęży, lin asekuracyjnych czy kasków, co stanowiło ogromne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Po zauważeniu zbliżających się policjantów, młodzi mężczyźni próbowali uciec, ale zostali szybko zatrzymani. Okazało się, że są to dwaj osiemnastolatkowie, którzy przyznali się, że zainspirowali się filmami o urban climbingu i wspinaczce ekstremalnej, które znaleźli na platformach streamingowych. Jeden z nich nagrał nawet część swojego wyczynu telefonem komórkowym.

Mężczyźni tłumaczyli, że chcieli spróbować podobnej aktywności na lokalnej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Ich nieodpowiedzialne zachowanie mogło skończyć się tragicznie, gdyż upadek z takiej wysokości mógłby być śmiertelny. Policja podkreśla, że wspinanie się na tego typu konstrukcje jest nielegalne i bardzo niebezpieczne.

- Po krótkim dystansie, obaj mężczyźni zostali skutecznie zatrzymani, obezwładnieni i wylegitymowani – relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Tczewie. Młodzi mężczyźni byli trzeźwi i nie stawiali oporu podczas zatrzymania.

Mandaty dla nieodpowiedzialnych śmiałków

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni na komendę policji, gdzie nałożono na nich mandaty karne kredytowane w wysokości 1000 zł. Policja apeluje o rozsądek i przestrzeganie prawa, przypominając, że tego typu wyczyny mogą mieć poważne konsekwencje prawne i zdrowotne.

