Mróz będzie już normą. Eksperci widzą też inny problem. Prognoza IMGW nie zostawia złudzeń

Jak przewiduje IMGW, pogodę w najbliższych dniach "kształtować będą układy wyżowe, które przyniosą niższe temperatury i dość dużo chmur". - Co prawda w wielu miejscach pojawią się rozpogodzenia, szczególnie w pierwszej części tygodnia, ale nocami i przedpołudniami tworzyć się będą liczne mgły i zamglenia oraz niskie chmury stratus skutecznie hamujące dopływ promieni słonecznych - czytamy w komunikacie IMGW.

Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie 8-11°C, w wielu miejscach nocne przymrozki. Odpoczniemy natomiast od silniejszego wiatru, który tylko w poniedziałek (4 listopada) powieje nieco mocniej. Tego dnia sporo chmur, ale od północnego wschodu postępujące przejaśnienia i rozpogodzenia. W zachodniej, centralnej i południowej Polsce miejscami słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach maksymalnie od 7°C do 11°C. Nieco chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 3°C do 6°C.

We wtorek (5 listopada) pochmurny i mglisty poranek, zwłaszcza w zachodniej i południowej Polsce. W dalszej części dnia więcej chwil ze słońcem. Temperatura maksymalna podobna do tej z poniedziałku. W kolejnych dniach nadal mglisto i pochmurno o poranku. Na termometrach 5-10°C.

Co z pogodą w weekend? Nie będzie się ona zasadniczo różnić od tego, co IMGW prognozuje na początek tygodnia. Nadal mgły i sporo chmur o poranku, w ciągu dnia rozpogodzenia, a temperatura maksymalnie do 10°C.

Źródło: IMGW