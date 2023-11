Na niedzielę zaplanuj przejażdżkę z Mikołajem. Rajd ruszy przez Trójmiasto

Mikołajkowe atrakcje to rzecz, na którą wszyscy czekają. Najbliższe dni będą pełne atrakcji, a jedną z nich co roku jest wielki przejazd Mikołajów na motorach. To charytatywna impreza, która pięknie otwiera okres oczekiwania na święta. Początek grudnia to zawsze przejazd przez Trójmiasto. Gdzie tym razem?

Trasa przejazdu Mikołajów przez Trójmiasto

W tym roku motocykliści w przebraniach spotkają się 3 grudnia przy stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku, skąd wyruszą głównymi arteriami Trójmiasta w kierunku Gdyni. Meta będzie przy al. Jana Pawła II, obok Akwarium Gdyńskiego. Trasa mikołajowa przejdzie więc z Gdańska do Gdyni.

Parada Mikołajów na Motocyklach o 11 wyruszy z Polsat Plus Areny, a ok 14:00 dojedzie na Skwer Kościuszki.

Mikołaje na Motocyklach Trójmiasto

Akcja mikołaje na motocyklach to przede wszystkim akcja charytatywna wspierająca zbiórkę.

Wszystko zaczęło się w 2003 roku. Wówczas na trójmiejski szlak wyjechało 9 motomikołajów. Jednak z roku na rok było ich już coraz więcej.

Dotychczasowy rekord to ponad 3,5 tysiąca mikołajów na motocyklach, quadach i skuterach. Co ważne, co roku w ramach akcji udaje się zebrać dziesiątki tysięcy złotych.