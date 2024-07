Na takie lato czekali Polacy. Będzie ciepło i słonecznie, burze w odwrocie [Prognoza IMGW na 17.07.2024]

Żona majora Jeła opublikowała zdjęcie. Łzy same płyną do oczu. Chodzi o córkę pilota

Taka będzie pogoda w środę. Prognoza IMGW na 17.07.2024

W środę (17 lipca) - jak podaje prognoza IMGW - "nad Polskę nasunie się obszar wysokiego ciśnienia i pogoda nieco się uspokoi". Temperatury lekko spadną, a nasz kraj ominą groźne burze. Pogoda w środku tygodnia powinna być nieco spokojniejsza.

Zanim jednak nastąpi uspokojenie pogody, czeka nas burzowa i deszczowa noc z wtorku na środę (16/17 lipca). - Od zachodu opady będą stopniowo zanikać. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 20 mm do 40 mm, gdzieniegdzie na wschodzie do 50 mm - prognozuje IMGW. Uwaga na mgły, które będą krótkotrwałe, ale lokalnie mogą ograniczyć widzialność do 300 metrów. Noc ciepła, z temperaturą od 14°C na Nizinie Szczecińskiej do około 18°C w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie, do 22°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 100 km/h - zapowiada IMGW.

Środa (17 lipca) zapowiada się na pogodny dzień. Jedynie na północy możliwy słaby deszcz, zaś na południu i południowym niegroźne burze. Najchłodniej nad morzem, około 21°C. W centrum do 27°C. Gorąco na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Przemyskiej, do 30°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W burzach porywy wiatru do 70 km/h, nad morzem do 55 km/h - informuje IMGW.