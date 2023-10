Najlepsi nauczyciele z Pomorza! Ci pedagodzy zostali docenieni

Wybory do Senatu 2023. Oficjalne dane z Pomorza Państwowej Komisji Wyborczej! [AKTUALIZACJA]

Gala finałowa konkursu Nauczyciel Pomorza została zorganizowana w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.

Nauczyciele pełnią ważną misję. Nie tylko przekazują wiedzę, ale wprowadzają młodych ludzi w świat wartości i pomagają im zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Szkoła to pierwsza i najważniejsza przestrzeń kształtująca młode pokolenia. Szkoła powinna zapewniać warunki do rozwoju kreatywności i poczucia własnej wartości. Taki model szkoły może zaistnieć tylko przy współudziale nauczycieli wolnych od presji politycznej, biurokratycznej i ekonomicznej, nauczycieli nagradzanych i docenianych za swoją ciężką pracę

– mówił podczas otwarcia gali Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Kto jest najlepszym nauczycielem na Pomorzu w tym roku?

W tegorocznej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza zgłoszono 54 kandydatów. Aby wziąć w nim udział należało wykazać się dużymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także aktywną działalnością społeczną.

Spośród licznych zgłoszeń z całego województwa, Komisja Konkursowa wybrała dziesiątkę finalistów. Nauczycieli wyjątkowych, w pełni zaangażowanych w swoją pracę i dzielących się własnymi pasjami z podopiecznymi. Nauczycieli kreatywnych i nietuzinkowych, którzy swoje umiejętności i czas poświęcają nie tylko szkole, ale również społeczności lokalnej, a wiedzę chętnie przekazują innym pedagogom

– zaznaczył Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Tytułem Nauczyciel Pomorza Roku 2023 uhonorowana została Anna Rzepa – nauczycielka, bibliotekarka szkolna oraz koordynatorka pracowni projektów uczniowskich 3LAB w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Anna Rzepa posiada 30-letni staż pracy. Jest autorką i koordynatorką projektów mających na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w procesie edukacji, wyzwalających kreatywność zachowań i samodzielność myślenia. Jednym z tych projektów był 3 CLASS, czyli platforma pomocy online w nauce i rozwijania własnych pasji. W ramach autorskiego projektu historyczno-naukowego wyjeżdżała z uczniami m.in. do Parlamentu Europejskiego, a we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną zorganizowała pierwszą edukacyjną symulację pobytu na Księżycu. Ponadto, jest wolontariuszką w radzie programowej i edukacyjnej fundacji UA (United all) oraz ambasadorką Edukacji Kosmicznej ESERO Polska, powstałej z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Swoimi działaniami Anna Rzepa przyczynia się do sukcesów i szczególnych osiągnięć uczniów. Do tej pory 260 jej podopiecznych zdobyło tytuły laureata lub finalisty w międzynarodowych i krajowych konkursach i olimpiadach.

To ważne, kiedy praca nauczyciela jest dostrzegana, zwłaszcza przez uczniów. Tym bardziej jestem dumna z tego wyróżnienia. Dziękuję za tę nagrodę, a przede wszystkim dziękuję za zaufanie, że mogę realizować swoje edukacyjne pomysły

– mówiła nauczycielka.

Zwyciężczyni konkursu, oprócz tytułu Nauczyciela Pomorza, otrzymała okolicznościową statuetkę oraz nagrodę pieniężną. Nagrody pieniężne otrzymało również czworo wyróżnionych:

Elżbieta Ambo – nauczycielka informatyki, techniki i współorganizowania kształcenia uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi,

Agata Bartoszek – nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku,

Grzegorz Borecki – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i dyrektor ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku,

Joanna Ewa Kąkol – nauczycielka edukacji przedszkolnej z Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” w Chmielnie.

