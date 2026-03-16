Najlepsze restauracje wegetariańskie w Trójmieście - TOP 10 trójmiejskich restauracji wegetariańskich

Najlepsza restauracja wege Trójmiasto - LISTA
W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej osób zwraca uwagę na zdrowy styl życia, etykę żywieniową czy po prostu szuka nowych, intrygujących smaków, poszukiwanie najlepszej restauracji wegetariańskiej w Trójmieście staje się priorytetem dla wielu. Niezależnie od tego, czy jesteś weganinem z wyboru, wegetarianinem, czy po prostu chcesz spróbować czegoś lżejszego i pełnego warzywnych inspiracji, Trójmiasto oferuje bogactwo miejsc, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia.
- enoki Gdynia vegan sushi bar
- Adres: Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13, 81-383 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "od ponad roku jestem częstym gościem w enoki. nie ma w trojmiescie lepszej restauracji, która tak zadbałaby o satysfakcję swoich wegańskich gości obsługa zawsze jest fantastyczna, zwłaszcza kelnerka Kasia. Wszystkim polecam spróbowanie wegańskiego unagi, jakby malutki jezusek bosą stopką w podniebienie was posmyral Omakase, to inny wymiar smaku. Oczekiwałam wiele, a i tak szefom kuchni udało się przejść moje oczekiwania Nie możecie trafic lepiej, jeżeli kochanie kuchnie azjatycka, a nawet jeśli nie lubicie, to enoki sprawi, że polubicie"
- Warzywina Gdańsk
- Adres: Antoniego Lendziona 14, 80-264 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zamówiałam kebsika klasycznego. Bardzo dobry, smaczny wege kebab! Obsługa bardzo miła i uśmiechnięta. Polecam i na pewno wrócę :)"
- Avocado Vegan Bistro
- Adres: Wajdeloty 25/1, 80-437 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Smak i jakość jedzenia. Dania są często opisywane jako smaczne, kreatywne i dobrze przyprawione, z ciekawymi wegańskimi wersjami klasyków (np. schabowy sojowy, krokiety, pierogi, warzywne kotlety). Duży wybór dań. Menu ma sporo pozycji — od obiadów, przez burgery i dania dnia, aż po desery i napoje roślinne. Atmosfera i klimat. Bistro ma przytulny, roślinny wystrój i miłą atmosferę, często oceniany jako świetne miejsce na lunch czy obiad z przyjaciółmi. Przyjazne weganom i osobom na diecie roślinnej. To jedno z popularniejszych miejsc wegańskich w Gdańsku i często pojawia się na listach polecanych restauracji roślinnych. Minusy / uwagi z opinii. Niewielka przestrzeń lokalu. Kilku recenzentów wspominało, że lokal może być mały i zatłoczony w godzinach szczytu. Różnice w obsłudze. Czasem pojawiają się opinie o obsłudze, która zdaniem niektórych gości mogłaby być bardziej uważna lub spójna. (choć to raczej sporadyczne uwagi) Nie jest to miejsce typowo fine dining. To bardziej przyjazne, domowe bistro niż elegancka restauracja — co dla większości jest zaletą, ale jeśli szukasz bardzo wyszukanej kuchni, może się to nieco różnić od oczekiwań. Podsumowanie. Polecane jeśli. Lubisz kuchnię wegańską i chcesz spróbować ciekawych, roślinnych dań. Szukasz miejsca z przyjazną atmosferą, dobrym stosunkiem jakości do ceny. Jesteś w okolicy Wrzeszcza i chcesz zjeść lunch/obiad."
- Faloviec / kuchnia roślinna
- Adres: Obrońców Wybrzeża 2, 80-398 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Nie jestem wege, mięso uwielbiam, ale ten lokal jest godny polecenia także takim jak ja. Świetnie potrafią przyrządzić dania wege którym nic w smaku i wyglądzie nie brakuje. Są też potrawy w słoikach, na wynos. Do tego dobry zestaw piw, nie tylko bezalkoholowych. Herbaty, napatrzeć, kawa - każdy znajdzie coś, co.mu.paduje. Na pewno jeszcze tu przyjdę."
- Manna 68
- Adres: Świętego Ducha 68, 80-834 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Uwielbiam odwiedzać Mannę 68. Jadłam tu ponad dwadzieścia razy na przestrzeni lat i wciąż wracam po więcej. Moim ulubionym daniem jest stek drukowany w 3D, zaraz za nim pieczeń. Uwielbiam zupy – każdego dnia jest coś innego, a jeśli masz ochotę na coś słodkiego, wybór deserów jest ogromny! Obsługa jest zawsze miła, a personel wita gości jak starych znajomych. Niech to będzie jedna z Twoich ulubionych restauracji, gdy odwiedzisz Gdańsk!"
- Falla Gdynia
- Adres: Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13, 81-383 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo fajne miejsce wege. LOKALIZACJA: Niedaleko parku w zacisznej uliczce. LOKAL: Dość spory. Dodatkowo kilka stolików na zewnątrz. Lokal czysty i w nowoczesnym stylu. OBSŁUGA: Bardzo miła i kontaktowa. JEDZENIE: Na prawdę bardzo dobre. Wszystko co zamówiliśmy było pycha. Jedyne co to żałuję, że nie było dostępnych wszystkich opcji burgerów które były w podane w menu na google, bo okazało się, że to nieaktualne menu a bardzo miałam ochotę na tego burgera z buraka. ZAMÓWILIŚMY: Ćwierćfunciaka (pyszny klasyczny burger z kotletem sojowy grochowym), Country Wrap'a (pyszny i dość duży, w środku jakiś zamiennik dla nagetsów), frytki z sosem truflowym (ok ale bez szalu a sos fajny i delikatny), herbata po marokańsku (cudowna) i sok tłoczony z agrestem (ok). CENA: Nie za wysokie nie za niskie. Adekwatne do jakości jedzonka. Za wszystko razem zapłaciliśmy 125 zł. Ogólnie POLECAM!"
- Avocado Vegan SPOT
- Adres: Wajdeloty 25, 80-437 Gdańsk
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Kocham kocham kocham ! Moje ulubione miejsce na mapie Gdańska. Jestem tu non stop ale nic dziwnego skoro macie takie pyszne jedzonko. Moim ulubieńcem jest udon którego nazwy nigdy nie potrafię wymówić.Bardzo tęsknię natomiast za Matcha blueberry która niestety wypadła z menu bo była sezonowa nad czym ubolewam:((( proszę przywróćcie ją ona naprawdę skradała serce wszystkim anty-Matcha ludkom! Tyle już osob na nią zabralam i zawsze było zaskoczenie pozytywne. Miła obsługa, jedyny minus to niewygodne drewniane krzesełka po długim siedzeniu troszkę plecki bolą. Miejsce przyjazne zwierzaczkom !!!"
- Warzywina Gdynia
- Adres: 10 Lutego 11, 81-366 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "OMG! Co to była za uczta zmysłów- przepychotka! Nigdy bym nie powiedziała, że bezmięsne dania będą tak pyszne, zawsze miło odwiedzam i polecam serdecznie"
- Atelier Smaku
- Adres: Bytomska 36, 81-509 Gdynia
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce, w którym nawet osoba z bardzo restrykcyjną dietą znajdzie coś dla siebie. Kupiłam też dwa dania pakowane, które ułatwiły nasz wakacyjny wyjazd. Nie musieliśmy sie martwić o moje obiady, jadłam pysznie i przede wszystkim bezpiecznie. Na pewno skorzystam jeszcze z oferty wysyłkowej."
- Green Way Food For Life
- Adres: Bohaterów Monte Cassino 47, 81-767 Sopot
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Pyszne. Naturalne, zdrowe jedzenie. Soki bez zbędnej chemii. Dużo opcji bez glutenu, wachlarz kuchni roślinnej. Polecam, a ciasta, szkoda słów, petarda."