W Dubaju otwarto najwyższy hotel na świecie, który ma 377 metrów wysokości i 82 piętra. Ciel Dubai Marina oferuje luksusowe udogodnienia, w tym basen infinity na 76. piętrze i osiem restauracji.

Ceny za nocleg w tym spektakularnym obiekcie zaczynają się od około 1540 zł.

Niektóre budynki zachwycają nie tylko architekturą i luksusem, ale także imponującą wysokością, która sprawia, że trudno oderwać od nich wzrok. Tak właśnie jest w przypadku Ciel Dubai Marina - hotelu, który nie tylko oferuje wyjątkowy komfort i nowoczesne udogodnienia, ale także wznosi się na 377 metrów, stając się najwyższym obiektem hotelowym na świecie.

Ciel Dubai Marina już przyjmuje gości

Ciel Dubai Marina Vignette Collection w Dubaju to aktualnie najwyższy hotel na świecie - 377 metrów wysokości to naprawdę sporo! Obiekt został oddany do użytku całkiem niedawno, bo 15 listopada miało miejsce oficjalne otwarcie. Goście tego wyjątkowego drapacza chmur są wręcz zalewani luksusami od samego podjazdu pod budynek. Architektonicznie jest to bowiem perełka, która robi wrażenie.

Hotel znajduje się niedaleko wyspy Palm Jumeirah, więc z wysokich pięter można liczyć na wyjątkowe krajobrazy. Widoki, basen infinity i wszechobecny luksus to jednak nie koniec. Okazuje się, że w hotelu znajduje się aż osiem restauracji serwujących m.in. kuchnię włoską, bliskowschodnią i azjatycką.

Ile kosztuje noc w Ciel Dubai Marina?

Chcąc spędzić noc w tak luksusowym obiekcie trzeba liczyć się z tym, że cena za noc do najtańszych nie należy. Okazuje się bowiem, że za dwie osoby dorosłe, które będą spały w apartamencie o powierzchni 50 m2 zapłacimy ok. 2360 zł. Co ważne, jest to jedna z najdroższych ofert, ale można zarezerwować również nocleg za ok. 1540 zł za noc dla dwóch osób.